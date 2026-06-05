LUTO

Ícone do forró, cantor RaySom morre aos 61 anos após complicações em cirurgia

Artista estava internado em UTI e passou por um segundo procedimento na região do intestino

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:31

Raysom Crédito: Reprodução

O cantor e tecladista RaySom morreu aos 61 anos nesta sexta-feira (5), após complicações decorrentes de uma cirurgia para tratar um tumor no intestino. A informação foi divulgada por seu filho, o jornalista Nylo Monteiro, por meio das redes sociais.

Conhecido pelo nome artístico RaySom, Raimundo de Oliveira Monteiro estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Fortaleza. Segundo comunicado divulgado pela família, o artista precisou passar por um segundo procedimento cirúrgico na região intestinal após apresentar intercorrências no quadro de saúde.

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A nota informa que o cantor precisou ser entubado nas primeiras horas desta sexta-feira. Pouco depois, houve uma piora no estado clínico e o falecimento foi confirmado pela família.

Com uma trajetória de aproximadamente 45 anos na música, RaySom construiu carreira principalmente em Roraima, onde se tornou uma referência no forró e no pé de serra. Ao longo dos anos, acumulou reconhecimento do público e recebeu premiações regionais nas categorias de Melhor Cantor e Melhor Tecladista.