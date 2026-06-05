Rafael Cardoso se interna em clínica após recaída e emociona ao se despedir da família

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de junho de 2026 às 13:23
O ator Rafael Cardoso decidiu se internar voluntariamente em uma clínica de reabilitação para intensificar o tratamento contra a dependência química e o alcoolismo. A informação foi confirmada por sua equipe após a divulgação de um vídeo em que o artista aparece emocionado ao se despedir dos familiares antes de iniciar o acompanhamento especializado.
Nas imagens, divulgadas pelo portal Metrópoles, Rafael relata que enfrenta problemas relacionados à dependência há vários anos e admite ter sofrido uma recaída recente. Segundo o ator, a decisão de procurar ajuda partiu dele próprio e faz parte do processo de recuperação.
Rafael Cardoso
“Boa noite, pessoal. Bom, dando uma choradinha aqui, tô me despedindo da minha família”, afirmou no início do vídeo. Em seguida, ele comentou sobre a luta que trava há anos contra a dependência. “Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, né? Das minhas questões. Final de semana passada eu acabei perdendo essa luta”, disse.
Durante o relato, Rafael explicou que permanecerá na clínica pelo tempo necessário para fortalecer a recuperação e retomar a rotina com mais equilíbrio. “Então eu tô aqui, cheguei agora de livre e espontânea vontade para continuar essa batalha, né? Cheguei aqui na clínica, vou ficar aqui mais um tempo”, declarou.
O artista também destacou a importância do cuidado com a saúde física e emocional, relacionando o tratamento ao bem-estar da família. “Só assim, a gente se cuidando, que a gente consegue ficar bem, né? Pela gente, pela nossa família, pelos nossos filhos”, afirmou.
Ao encerrar a gravação, Rafael procurou tranquilizar amigos, familiares e fãs. “Eu vou seguir aqui e já, já tô de volta. Um beijo”, completou.
A internação ocorreu poucos dias após uma situação que repercutiu nas redes sociais. De acordo com informações publicadas pelo Metrópoles, o ator participou de um evento beneficente espírita em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Relatos de pessoas presentes indicaram que ele teria chegado aparentemente alcoolizado ao local, o que acabou resultando no cancelamento de uma palestra que faria durante a programação.
Segundo a publicação, Rafael deixou o evento antes do encerramento. Testemunhas também relataram que ele foi visto posteriormente em um estabelecimento da cidade. Após o episódio, o ator optou por reforçar o tratamento e buscar acompanhamento especializado.