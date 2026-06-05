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Rafael Cardoso se interna em clínica após recaída e emociona ao se despedir da família

Ator afirmou que decidiu buscar ajuda por conta própria para dar continuidade ao tratamento contra dependência química e alcoolismo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 13:23

Rafael Cardoso
Rafael Cardoso Crédito: Divulgação

O ator Rafael Cardoso decidiu se internar voluntariamente em uma clínica de reabilitação para intensificar o tratamento contra a dependência química e o alcoolismo. A informação foi confirmada por sua equipe após a divulgação de um vídeo em que o artista aparece emocionado ao se despedir dos familiares antes de iniciar o acompanhamento especializado.

Nas imagens, divulgadas pelo portal Metrópoles, Rafael relata que enfrenta problemas relacionados à dependência há vários anos e admite ter sofrido uma recaída recente. Segundo o ator, a decisão de procurar ajuda partiu dele próprio e faz parte do processo de recuperação.

Rafael Cardoso

Rafael Cardoso por Divulgação
Rafael Cardoso após harmonização por Reprodução / Redes Sociais
Rafael Cardoso antes e depois por Reprodução / Redes Sociais
Rafael Cardoso e filhos por Redes sociais
Rafael Cardoso e os filhos por Reprodução/Instagram
Rafael Cardoso mostra o antes e o depois após harmonização facial por Reprodução/Instagram
Rafael Cardoso por Divulgação
'Ela invadiu minha casa': Rafael Cardoso expõe briga com ex e diz que está sem ver os filhos há meses por Reprodução/Redes Sociais
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Rafael Cardoso por Divulgação

“Boa noite, pessoal. Bom, dando uma choradinha aqui, tô me despedindo da minha família”, afirmou no início do vídeo. Em seguida, ele comentou sobre a luta que trava há anos contra a dependência. “Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, né? Das minhas questões. Final de semana passada eu acabei perdendo essa luta”, disse.

Durante o relato, Rafael explicou que permanecerá na clínica pelo tempo necessário para fortalecer a recuperação e retomar a rotina com mais equilíbrio. “Então eu tô aqui, cheguei agora de livre e espontânea vontade para continuar essa batalha, né? Cheguei aqui na clínica, vou ficar aqui mais um tempo”, declarou.

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O artista também destacou a importância do cuidado com a saúde física e emocional, relacionando o tratamento ao bem-estar da família. “Só assim, a gente se cuidando, que a gente consegue ficar bem, né? Pela gente, pela nossa família, pelos nossos filhos”, afirmou.

Ao encerrar a gravação, Rafael procurou tranquilizar amigos, familiares e fãs. “Eu vou seguir aqui e já, já tô de volta. Um beijo”, completou.

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A internação ocorreu poucos dias após uma situação que repercutiu nas redes sociais. De acordo com informações publicadas pelo Metrópoles, o ator participou de um evento beneficente espírita em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Relatos de pessoas presentes indicaram que ele teria chegado aparentemente alcoolizado ao local, o que acabou resultando no cancelamento de uma palestra que faria durante a programação.

Segundo a publicação, Rafael deixou o evento antes do encerramento. Testemunhas também relataram que ele foi visto posteriormente em um estabelecimento da cidade. Após o episódio, o ator optou por reforçar o tratamento e buscar acompanhamento especializado.

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