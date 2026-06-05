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Como é a mansão milionária de Vini Jr. na Barra da Tijuca, com elevador panorâmico, boate secreta e Ludmilla na vizinhança

Imóvel do atacante da Seleção Brasileira levou três anos para ficar pronto e reúne elevador, piscina, academia e sistema de som integrado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 06:00

Mansão de Vini Jr.
Mansão de Vini Jr. Crédito: Reprodução

A mansão de Vinícius Júnior na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é um reflexo do sucesso alcançado pelo atacante dentro e fora dos gramados. Avaliada em cerca de R$ 20 milhões, a propriedade ocupa quatro terrenos em um condomínio de luxo e foi construída ao longo de quase três anos.

Concluída em 2023, a residência possui três pavimentos e foi projetada para oferecer conforto, privacidade e entretenimento. O imóvel ganhou destaque novamente após receber amigos e convidados para uma comemoração depois da vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá.

Mansão de Vini Jr.

Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
Mansão de Vini Jr. por Reprodução
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Mansão de Vini Jr. por Reprodução

A imponência da casa já aparece na fachada. A entrada principal é cercada por mármore, grandes painéis de vidro e um pé-direito que atravessa os três andares da residência. A iluminação natural é favorecida pelas amplas esquadrias espalhadas pelo projeto arquitetônico.

O mármore também está presente em diversos ambientes, incluindo escadarias, banheiros, cozinha e áreas sociais. Além das escadas com guarda-corpo de vidro, a mansão possui elevador que atende todos os pavimentos.

Vini Jr. em mansão

Vini Jr. em mansão por Reprodução | Redes Sociais
Vini Jr. em mansão por Reprodução | Redes Sociais
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Vini Jr. em mansão por Reprodução | Redes Sociais

Um dos espaços mais exclusivos fica no subsolo. O local abriga uma boate privativa equipada para festas e encontros com amigos. O ambiente conta com estrutura semelhante à de casas noturnas frequentadas pelo jogador e faz parte do projeto pensado para receber convidados.

A tecnologia também está presente em toda a residência. Um sistema de som integrado permite que músicas sejam reproduzidas simultaneamente nos diversos ambientes da casa.

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Na área de lazer, a mansão conta com piscina, academia e sala de jogos. Os espaços foram projetados para unir entretenimento e bem-estar sem que o jogador precise sair de casa.

A decoração segue uma linha contemporânea e minimalista, inspirada no estilo adotado por Vinícius Jr. em sua residência na Espanha. Tons neutros como branco, cinza e areia predominam nos ambientes, criando uma atmosfera sofisticada e discreta.

Os acabamentos incluem enxovais de alto padrão, tapetes premium, móveis planejados e peças de decoração assinadas por profissionais reconhecidos do mercado de arquitetura e design.

A propriedade está localizada em um dos condomínios mais exclusivos da Barra da Tijuca. Entre os vizinhos do jogador está a cantora Ludmilla.

Foi justamente nessa mansão que Vinícius Jr. recebeu convidados como Endrick, Éder Militão, o rapper Orochi e o influenciador Chico Moedas antes da viagem da delegação brasileira para a Copa do Mundo.

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