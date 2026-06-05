R$ 20 MILHÕES

Como é a mansão milionária de Vini Jr. na Barra da Tijuca, com elevador panorâmico, boate secreta e Ludmilla na vizinhança

Imóvel do atacante da Seleção Brasileira levou três anos para ficar pronto e reúne elevador, piscina, academia e sistema de som integrado

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 06:00

Mansão de Vini Jr. Crédito: Reprodução

A mansão de Vinícius Júnior na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é um reflexo do sucesso alcançado pelo atacante dentro e fora dos gramados. Avaliada em cerca de R$ 20 milhões, a propriedade ocupa quatro terrenos em um condomínio de luxo e foi construída ao longo de quase três anos.



Concluída em 2023, a residência possui três pavimentos e foi projetada para oferecer conforto, privacidade e entretenimento. O imóvel ganhou destaque novamente após receber amigos e convidados para uma comemoração depois da vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá.

Mansão de Vini Jr. 1 de 36

A imponência da casa já aparece na fachada. A entrada principal é cercada por mármore, grandes painéis de vidro e um pé-direito que atravessa os três andares da residência. A iluminação natural é favorecida pelas amplas esquadrias espalhadas pelo projeto arquitetônico.

O mármore também está presente em diversos ambientes, incluindo escadarias, banheiros, cozinha e áreas sociais. Além das escadas com guarda-corpo de vidro, a mansão possui elevador que atende todos os pavimentos.

Vini Jr. em mansão 1 de 7

Um dos espaços mais exclusivos fica no subsolo. O local abriga uma boate privativa equipada para festas e encontros com amigos. O ambiente conta com estrutura semelhante à de casas noturnas frequentadas pelo jogador e faz parte do projeto pensado para receber convidados.

A tecnologia também está presente em toda a residência. Um sistema de som integrado permite que músicas sejam reproduzidas simultaneamente nos diversos ambientes da casa.

Na área de lazer, a mansão conta com piscina, academia e sala de jogos. Os espaços foram projetados para unir entretenimento e bem-estar sem que o jogador precise sair de casa.

A decoração segue uma linha contemporânea e minimalista, inspirada no estilo adotado por Vinícius Jr. em sua residência na Espanha. Tons neutros como branco, cinza e areia predominam nos ambientes, criando uma atmosfera sofisticada e discreta.

Os acabamentos incluem enxovais de alto padrão, tapetes premium, móveis planejados e peças de decoração assinadas por profissionais reconhecidos do mercado de arquitetura e design.

A propriedade está localizada em um dos condomínios mais exclusivos da Barra da Tijuca. Entre os vizinhos do jogador está a cantora Ludmilla.