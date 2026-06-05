João Raul mantém relação de fachada com Naiane e revela segredo nesta sexta (5 de junho)

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Felipe Sena
Publicado em 5 de junho de 2026 às 06:30
No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta (5), João Raul (Filipe Bragança) faz uma proposta para Naiane (Isabelle Drummond) e informa que os dois seguirão juntos aos olhos do público a fim de cumprir os contratos comerciais, e garante que nada mais acontecerá entre eles.
Já Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) fazem sucesso na internet. João Raul concede entrevista a Talita (Luellem de Castro). Laurinha (Kamila Amorim) e Esteban (Diego Martins) tentam confortar Naiane.
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Agrado ainda exige que Naiane devolva sua medalhinha de Santa Cecília. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) comenta com Malvino (Guito) que planeja afastar Ronei (Thomás Aquino) do Grupo Amaral. Zilá (Leandra Leal) é interrogada pelo delegado Albano (Jean Carlos) sobre a morte de Jean Carlos.
Walmir (Antonio Calloni) confessa suas mentiras a João Raul e pede perdão ao filho. Alaorzinho procura Janete, e Palhares (Gabriel Godoy) comenta com Zeca (José Carlos Malheiros) que é difícil separar os dois. Palhares reconhece Zilá no prédio de Ronei. Walmir procura Adilson (Renato Livera).
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.