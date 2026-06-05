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João Raul mantém relação de fachada com Naiane e revela segredo nesta sexta (5 de junho)

Confira acontecimentos do capítulos e hoje da novela das 7

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de junho de 2026 às 06:30

João Raul e Naiane em 'Coração Acelerado'
João Raul e Naiane em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta sexta (5), João Raul (Filipe Bragança) faz uma proposta para Naiane (Isabelle Drummond) e informa que os dois seguirão juntos aos olhos do público a fim de cumprir os contratos comerciais, e garante que nada mais acontecerá entre eles.

Já Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) fazem sucesso na internet. João Raul concede entrevista a Talita (Luellem de Castro). Laurinha (Kamila Amorim) e Esteban (Diego Martins) tentam confortar Naiane.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Agrado ainda exige que Naiane devolva sua medalhinha de Santa Cecília. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) comenta com Malvino (Guito) que planeja afastar Ronei (Thomás Aquino) do Grupo Amaral. Zilá (Leandra Leal) é interrogada pelo delegado Albano (Jean Carlos) sobre a morte de Jean Carlos.

Walmir (Antonio Calloni) confessa suas mentiras a João Raul e pede perdão ao filho. Alaorzinho procura Janete, e Palhares (Gabriel Godoy) comenta com Zeca (José Carlos Malheiros) que é difícil separar os dois. Palhares reconhece Zilá no prédio de Ronei. Walmir procura Adilson (Renato Livera).

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Coração Acelerado

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