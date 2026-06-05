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Antonio Fagundes revela 'raiva' de colegas de elenco da Globo por motivo inusitado

Aos 77 anos, o veterano explicou por que seu método incomodava os companheiros de trabalho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de junho de 2026 às 07:59

Antonio Fagundes vive Arthur Brandão em 'Quem Ama Cuida'
Antonio Fagundes vive Arthur Brandão em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução | Instagram

Se você já assistiu a uma novela com Antonio Fagundes, com certeza se impressionou com a naturalidade do ator em cena. Mas o que quase ninguém imagina é o segredo de bastidores que fazia o veterano de 77 anos virar alvo de uma "inveja saudável" (ou nem tanto) entre seus colegas de profissão. Em um desabafo bem-humorado nas redes sociais na última quinta-feira (4), Fagundes falou sobre a sua facilidade surreal para decorar textos e revelou que muita gente ficava irritada com isso.

O ator contou que, ao contrário da maioria dos artistas que passam horas trancados estudando o roteiro em casa, ele simplesmente deixava para memorizar tudo minutos antes de gravar. "As pessoas que trabalharam comigo em televisão ficavam com raiva porque eu decorava realmente na hora", disparou.

Antonio Fagundes

Antonio Fagundes por Reprodução/Redes Sociais
Antonio Fagundes exibe braço definido aos 76 anos em foto da academia por Reprodução/Redes Sociais
Bastidores da novela Terra Nostra com Antonio Fagundes, Carolina Kasting e Thiago Lacerda por Divulgação/Globo
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
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Antonio Fagundes posa na academia por Reprodução/Redes Sociais
Antônio Fagundes por Divulgação
Antonio Fagundes por Divulgação
Antonio Fagundes estrela campanha de Novembro Azul do Porta dos Fundos por Reprodução/Porta do Fundos/Youtube
Antônio Fagundes comenta sobre sexualidade do filho por TV Globo / Redes sociais
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Dancin’ Days (1978): ao lado de Antônio Fagundes na novela de Gilberto Braga por Foto: Acervo TV Globo
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Antonio Fagundes por Reprodução/Redes Sociais

Para dar uma noção do tamanho do desafio para quem trabalha na TV, Fagundes usou uma comparação sobre o volume de trabalho de um ator principal. "O público não tem ideia do que é esse trabalho. Para você ter uma dimensão, um protagonista de novela, até o último capítulo, decorou aproximadamente duas Bíblias só das falas dele", revelou.

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Enquanto os colegas de elenco abriam mão do lazer para não errar o texto no set, ele aproveitava o tempo livre. "Saber que você tem a possibilidade de não ter esse trabalho em casa e fazer isso ali na hora é uma dádiva. Eu conseguia viver enquanto fazia uma novela", pontuou o veterano.

Fagundes explicou que a "raiva" dos outros atores vinha do cansaço acumulado na rotina massiva das gravações. "Os atores que têm dificuldade para decorar perdem a vida deles só fazendo isso. Eles passam o dia inteiro decorando para não atrapalhar os colegas. Então, os meus companheiros de trabalho é que espalharam essa história de raiva. Mas eu entendo", finalizou, deixando claro que o seu método era o seu maior aliado para se manter ativo e saudável na profissão por tantos anos.

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