BASTIDORES

Antonio Fagundes revela 'raiva' de colegas de elenco da Globo por motivo inusitado

Aos 77 anos, o veterano explicou por que seu método incomodava os companheiros de trabalho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de junho de 2026 às 07:59

Antonio Fagundes vive Arthur Brandão em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução | Instagram

Se você já assistiu a uma novela com Antonio Fagundes, com certeza se impressionou com a naturalidade do ator em cena. Mas o que quase ninguém imagina é o segredo de bastidores que fazia o veterano de 77 anos virar alvo de uma "inveja saudável" (ou nem tanto) entre seus colegas de profissão. Em um desabafo bem-humorado nas redes sociais na última quinta-feira (4), Fagundes falou sobre a sua facilidade surreal para decorar textos e revelou que muita gente ficava irritada com isso.

O ator contou que, ao contrário da maioria dos artistas que passam horas trancados estudando o roteiro em casa, ele simplesmente deixava para memorizar tudo minutos antes de gravar. "As pessoas que trabalharam comigo em televisão ficavam com raiva porque eu decorava realmente na hora", disparou.

Antonio Fagundes 1 de 12

Para dar uma noção do tamanho do desafio para quem trabalha na TV, Fagundes usou uma comparação sobre o volume de trabalho de um ator principal. "O público não tem ideia do que é esse trabalho. Para você ter uma dimensão, um protagonista de novela, até o último capítulo, decorou aproximadamente duas Bíblias só das falas dele", revelou.

Enquanto os colegas de elenco abriam mão do lazer para não errar o texto no set, ele aproveitava o tempo livre. "Saber que você tem a possibilidade de não ter esse trabalho em casa e fazer isso ali na hora é uma dádiva. Eu conseguia viver enquanto fazia uma novela", pontuou o veterano.