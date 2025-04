MOTIVO REVELADO

Antônio Fagundes expõe exigência que o fez pedir demissão da Globo: 'Não faço mais!'

Ator desfez contrato fixo com a emissora em 2020 após 44 anos

Após mais de 4 décadas atuando na Globo, Antônio Fagundes resolveu pedir demissão em 2020, desfazendo seu contrato fixo. Agora, o artista que viveu o homem conhecido como "O Rei do Gado” - e muitos outros personagens - contou o motivo que o fez sair da emissora, em meio a onda de desligamentos de colegas de profissão do canal. >

Segundo Fagundes, com as exigências de horários nas quintas, sextas e nos finais de semana para gravação de novelas, ele não conseguiria mais conciliar com suas peças de teatro. Assim, o contrato fixo não estava mais de acordo com suas aspirações na carreira e na arte. >