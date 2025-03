TRADIÇÃO DE FIM DE ANO

Exigências aceitas? Globo define futuro do especial de Roberto Carlos

Com o contrato prestes a terminar, cantor declarou que estava estudando 'propostas tentadoras' de outras emissoras

Elis Freire

Publicado em 17 de março de 2025 às 19:07

Roberto Carlos Crédito: Divulgação

O especial de Roberto Carlos na TV Globo estava incerto, com muitas exigências de um lado e incertezas de outro. Porém, a novela chegou ao fim. A atração, que celebrou 50 anos no ar em 2024, era dúvida na programação deste ano, mas a Globo acabou cedendo e renovando um contrato com o cantor, segundo informações da coluna Fábia Oliveira. >

Após declarações nesta semana do Rei de que estaria estudando “propostas interessantes” de outras emissoras, a Globo resolveu se acertar com o artista e manter a tradição de fim de ano, exibido desde a década de 1970. O contrato entre os dois se encerraria no final deste mês.>

Ainda segundo a coluna, os bastidores apontam que a platinada vai aceitar a proposta feita pelo Rei, que contém algumas exigências. Uma delas é sobre a duração do contrato: Roberto Carlos só aceitaria se fosse renovado por três anos e não anualmente. >

A TV Globo, então, teria aceitado a proposta do Rei, com as exigências. Assim, a parceria deve seguir, mesmo com os custos altos e a audiência caindo de ano em ano. Para além dos números, a ideia parece ser celebrar a música e a tradição em família.>

Declarações de Roberto Carlos

Nesta quinta-feira (13),durante entrevista concedida durante o cruzeiro Além do Horizonte, Roberto Carlos disse que as negociações com a Globo para a realização do especial seguiam, mas que nada estava decidido. Ele afirmou, ainda, recebeu “propostas tentadoras” de concorrentes. >