Mais velhos que a esposa? Veja quem são os filhos de Amado Batista

Recém casado com jovem 50 anos mais nova, cantor tem quatro filhos de outros relacionamentos

Publicado em 17 de março de 2025 às 17:07

Amado Batista faz show nesta sexta-feira (12) em Salvador Crédito: Divulgação

O cantor Amado Batista, de 73 anos, se casou com Calita Franciele Miranda de Souza, 23 anos, em uma grande cerimônia no interior do Mato Grosso. O artista, porém, já teve outros casamentos antes da jovem e tem quatro filhos, nascidos antes da mais recente união. >

Famoso por sucessos da música tradicional sertaneja como “Seresteiro das Noites” e “Folha Seca” e “Meu ex Amor”, Amado Batista é pai de Lorena, Erich, Bruno e Rick. Os quatro, todos mais velhos que a esposa do artista, são pessoas reservadas nas redes sociais e muitos deles mantém as contas nas redes fechadas.>

Enquanto Bruno ajuda a cuidar dos negócios do pai, Rick, o caçula de 32 anos, seguiu os passos do patriarca e se tornou cantor. Este é o único que costuma compartilhar mais da rotina profissional no Instagram. Nas redes, ele aparece com o pai em shows pelo país e com outras celebridades, como a cantora Simaria Mendes e o cantor Zezé Di Camargo.>

No Dia dos Pais do ano passado, Amado reuniu a família e posou em uma foto do Instagram, onde os quatro filhos aparecem junto do cantor. “Obrigado meus filhos”, agradeceu na legenda.>

O casamento

Casamento de Amado Batista Crédito: Reprodução

Amado Batista e a miss Calita Franciele oficializaram sua união civil nesta quinta-feira (13), em um cartório em Água Boa, no estado de Mato Grosso. A celebração teve continuidade com uma festa de casamento realizada neste sábado (15), na Fazenda AB, em Cocalinho, também no Mato Grosso>