DIFERENÇA CULTURAL

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank viralizam ao levar bronca de restaurante em Paris; entenda

Brasileira que mora na França explicou a diferença cultural

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão em Paris, na França, para comemorar o aniversário de 15 anos de casamento e os dois têm compartilhado o momento com os seus seguidores. Porém, uma situação inusitada aconteceu com os pombinhos. Nas imagens, o casal e um amigo estão sentados à mesa de um restaurante, quando acabam recebendo uma bronca de um funcionário. >

No vídeo, Giovanna e um amigo, identificado como Danilo Bandeira, estavam sentados lado a lado no restaurante, ocupando duas mesas. É aí que um funcionário chega e gesticula com os três, explicando que estavam errados. Ewbank chega a apontar para a câmera, sinalizando que estavam produzindo conteúdo, mas o garçom não aceita a explicação. Giovanna, então, muda de posição e se senta de frente para os dois, ocupando uma única mesa. >

Roberta, do canal Afrancesados, detalhou que a confusão é por conta de um costume francês, que preza pela organização . "Aqui na França, a gente não senta todos em fileirinha em uma mesa, você precisa ocupar uma só mesa. Uma mesa de duas pessoas se você for dois e uma de três se você for três. Não existe isso de você ocupar duas, três mesas, sendo só duas, três pessoas", disse. "Aqui na França, a gente não senta todos em fileirinha em uma mesa, você precisa ocupar uma só mesa. Uma mesa de duas pessoas se você for dois e uma de três se você for três. Não existe isso de você ocupar duas, três mesas, sendo só duas, três pessoas", disse.>