Paola Carosella não gosta de críticas à filha e se pronuncia sobre Blogueirinha: ‘Limite’

Após participar de episódio do ‘Encontro com a Blogueirinha’, Paolla e Blogueirinha não se seguem mais

Felipe Sena

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 18:42

Gosto de filha de Paola foi criticado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Admiração que se tornou desconfiança e conflito. Após deixarem de se seguir, a polêmica envolvendo Paola Carosella e Blogueirinha virou coisa séria, com textão poético da chef nas redes sociais.

No entanto, desta vez, a treta tem relação com a filha de Paolla, Francesca, de 13 anos. Durante o De Frente com a Blogueirinha, a chef falou sobre um pouco da sua vida. Entre um dos assuntos, esteve os gostos de sua filha, incluindo os musicais.

Neste sábado (23), Paola Carosella fez uma publicação no Instagram, com a imagem de sua mão sobre a de Francesca. Na legenda do post, um textão explicitando sua participação no programa de Blogueirinha.

Foto publicada por Paola nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

Paolla faz uma reflexão sobre os limites do público e do privado, além de até onde vai o limite da liberdade de se falar o que quer e como quer nas redes sociais, um universo onde quase tudo gera polêmica, burburinho e especulações.

“O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha (criança) teria os desdobramentos que teve. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos, que nem por um segundo pensaram quais poderiam ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime”, escreveu Paola Carosella.

Além disso, a chef expressou a admiração e carinho pela filha. “Sempre vou ter brilho nos olhos e sentir orgulho ao falar da minha filha. Uma menina inteligente,sensível e doce, e, caso não tenha ficado claro, com um excelente gosto musical”.

Confira texto na íntegra:

“Há tempos sinto que o grande monstro que nos assombra como sociedade é a luta que travamos entre a nossa vontade de ser e fazer livremente e os limites que devemos respeitar para vivermos em sociedade.

Lutamos pela liberdade de expressão, mas não conseguimos ainda, como sociedade, chegar a um consenso sobre quais são os limites dela.

O humor e a ironia, quando bem usados, são libertadores. Podem traduzir dores profundas em sentimentos mais permeáveis.

Sim, o humor é um bálsamo imprescindível para a vida, mas quais são os limites do humor ?

Há quem defenda que não tem, que humor é ficção e que na ficção, tudo pode. E outra vez, não chegamos a consenso.

A Internet é um labirinto de espelhos, onde tudo se deturpa, onde não parecem existir regras nem limites.

O que aqui acontece, é verdade ou é ficção ? Pode tudo ? Parece que ainda não sabemos.

No episódio de segunda feira no podcast no Dia TV, eu sabia que estava fazendo parte de um programa que tem o deboche como tempero, sabia que íamos ser irônicas. Aliás, a ironia é uma ferramenta que eu conheço bem. Debochei de mim mesma e do universo dos memes e fofocas que me cercam.

O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha ( criança ) teria os desdobramentos que teve. Não por uma pessoa, mas por milhares de adultos, que nem por um segundo pensaram quais poderiam ser as consequências disso. Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime.

A vida coletiva exige responsabilidade e coerência. Exige respeitar a lei, cuidar dos mais vulneráveis, proteger os princípios básicos de liberdade de todos.

Lá fora, e aqui dentro, as nossas escolhas definem o tipo de sociedade que podemos e queremos ser.

Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem.

No mais, sempre vou ter brilho nos olhos e sentir orgulho ao falar da minha filha.

Uma menina inteligente,sensível e doce, e, caso não tenha ficado claro, com um excelente gosto musical.

Um belíssimo final de semana para vocês.

Com amor

P.”

Programa de Blogueirinha

De forma direta, Blogueirinha ainda fez uma pergunta sobre o possível affair entre Paola Carosella e Fogaça, ambos do MasterChef Brasil.

Mesmo o chef sendo casado, Paolla surfou na onda de Blogueirinha e disse que “é bom deixar as pessoas imaginarem”, levantando suspeitas.

Fogaça e Carosella se conheceram quando ele ainda era jovem e foi estagiário no restaurante da chef. A partir daí os dois se tornaram colegas de trabalho, o que avançou para uma relação de admiração.