Esposa de Fogaça se declara para esposo após rumores de affair do chef com Paola Carosella

Fãs especulam envolvimentos entre os jurados do MasterChef Brasil

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:36

Fãs apontam affair de jurados do MasterChef Brasil
Fãs apontam affair de jurados do MasterChef Brasil Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Casados há cerca de 10 anos, a engenheira química Carine Ludvic e o jurado do MasterChef Brasil, Henrique Fogaça, oficializaram a união em fevereiro de 2018. Recentemente o nome do chef estava envolto em um burburinho que volta e meia aparece, o suposto romance de Fogaça com a chef de cozinha Paola Carosella, que retornou ao reality culinário.

Henrique Fogaça e Paola Carosella

Paola e Fogaça são antigos colegas de trabalho. A especulação ganhou força após fãs compartilharem vídeos que mostram momentos de interação entre os dois durante os anos em que trabalharam juntos. O assunto repercutiu, reacendendo a torcida do possível casal.

No entanto, a esposa de Fogaça apareceu recentemente nas redes sociais para se declarar para o esposo através do comentário em uma publicação que o chef a parabeniza por mais um aniversário. Ludvic declarou o amor pelo esposo, sem delongas.

“Você é o marido que pedi em minhas orações toda vida até te encontrar, te amo infinitamente”, escreveu a Ludvic. De forma poética, Fogaça se declarou para a esposa. Confira mensagem completa:

“Quando você estiver exausta e com os pés doendo eu vou te carregar e caminhar pelos bosques e pela natureza, e quando eu cansar vamos parar deitar no chão e ficar em silêncio observando todo universo, e quando você pensar em desistir lembre dos meus olhos dizendo pra você para que eu renasça todos os dias em um piscar de olhos. Mas Deus pôs você na minha vida para que eu renasça todos os dias ao seu lado, e assim quero estar pra você, sempre e quando eu estiver cansado e com meus pés doendo, você vai ser a minha força e a minha companheira que vai estimular a continuar o caminho, pois não podemos deixar nossos sonhos de lado e ninguém pode nos tirar a paz e o amor! Te amo hoje, sempre e pra sempre”.

Em outra publicação, Ludvic chama Fogaça de seu “eterno namorado”. Inclusive, o casal tem o costume de fazer diversas declarações públicas de afeto, relembrando momentos do casamento e da vida a dois.

Existe affair entre Paola Carosella e Fogaça?

Apesar de especulações, os dois chefs sempre se portaram como colegas de profissão. Os dois se conheceram quando ele trabalhou como estagiário no restaurante de Paola, o Julia, antes de ambos serem conhecidos pelo público do MasterChef Brasil.

Ambos se deram bem, e a relação profissional evoluiu para uma amizade sólida. A relação de trabalho e admiração continuou quando ambos se tornaram jurados no reality show MasterChef Brasil. Pela proximidade, fãs chegaram a gerar um apelido para os dois: “Fogacella”.

