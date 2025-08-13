DIRETA!

Paola Carosella dá declaração sobre deixar a cozinha: ‘Não preciso agradar’

Chefe de cozinha, querida pelo público que acompanha o Masterchef, respondeu a comentário de seguidor

Felipe Sena

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:16

Paola Carosella também é influencer Crédito: Reprodução | Instagram

A argentina Paola Carosella tem a língua afiada quando questionada sobre sua vida pessoal e escolhas profissionais, o que já foi até demonstrado em situações um tanto constrangedoras durante o programa Masterchef.

Desta vez, a empresária e chef de cozinha foi questionada por um seguidor nas redes sociais sobre ter se tornado influenciadora. Amada por uns e criticada por outros nas redes sociais, Paola já virou meme através de seguidores, que ao mesmo tempo, rasgam seda para a empresária.

No entanto, Paola sempre faz questão de estabelecer um limite entre brincadeira e intimidade, ao longo de uma carreira que a tornou conhecida nas redes sociais. Hoje só no Instagram Paola tem mais de 5 milhões de seguidores.

Através de um comentário, um seguidor disse que preferia Paola “na cozinha do que influencer”. “Uma pena”, completou.

Paola, por sua vez, respondeu a altura. “Eu sou cozinheira há 34 anos, empresária há 22 anos, apresentadora de TV há 11 anos. Sobre suas preferências, eu prefiro ser feliz do que agradar os outros”, disse.