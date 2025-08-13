Acesse sua conta
Paola Carosella dá declaração sobre deixar a cozinha: ‘Não preciso agradar’

Chefe de cozinha, querida pelo público que acompanha o Masterchef, respondeu a comentário de seguidor

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:16

Paola Carosella também é influencer
Paola Carosella também é influencer Crédito: Reprodução | Instagram

A argentina Paola Carosella tem a língua afiada quando questionada sobre sua vida pessoal e escolhas profissionais, o que já foi até demonstrado em situações um tanto constrangedoras durante o programa Masterchef.

