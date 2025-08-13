Paola Carosella dá declaração sobre deixar a cozinha: ‘Não preciso agradar’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:16
A argentina Paola Carosella tem a língua afiada quando questionada sobre sua vida pessoal e escolhas profissionais, o que já foi até demonstrado em situações um tanto constrangedoras durante o programa Masterchef.
Paola Carosella
Desta vez, a empresária e chef de cozinha foi questionada por um seguidor nas redes sociais sobre ter se tornado influenciadora. Amada por uns e criticada por outros nas redes sociais, Paola já virou meme através de seguidores, que ao mesmo tempo, rasgam seda para a empresária.
No entanto, Paola sempre faz questão de estabelecer um limite entre brincadeira e intimidade, ao longo de uma carreira que a tornou conhecida nas redes sociais. Hoje só no Instagram Paola tem mais de 5 milhões de seguidores.
Através de um comentário, um seguidor disse que preferia Paola “na cozinha do que influencer”. “Uma pena”, completou.
Paola, por sua vez, respondeu a altura. “Eu sou cozinheira há 34 anos, empresária há 22 anos, apresentadora de TV há 11 anos. Sobre suas preferências, eu prefiro ser feliz do que agradar os outros”, disse.
Paola volta ao Masterchef após cinco afastada do reality gastronômico. A chef se junta aos jurados Helena Rizzo, que assumiu o posto deixado por ela em 2021, e Henrique Fogaça. Juntos, eles avaliam os pratos preparados por 18 cozinheiros amadores que disputam a atual edição, que estreou em 27 de maio.