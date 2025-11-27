Mesmo sem entrar em campo, Bahia pode garantir vaga na Libertadores hoje; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:50
O Bahia só entra em campo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (28), quando enfrenta o Juventude às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Ainda assim, o clube pode garantir a classificação para a Libertadores já nesta quinta-feira (27). Para isso, precisa torcer por um tropeço do São Paulo diante do Fluminense, às 20h30, no Maracanã.
Na 6ª colocação, com 56 pontos, o Bahia mantém oito pontos de vantagem sobre o Tricolor paulista, atual 8º colocado com 48 pontos – podendo chegar, no máximo, a 57 caso vença os três jogos restantes. Dessa forma, um empate ou uma vitória carioca no Maracanã impede o São Paulo de ultrapassar o Esquadrão, assegurando ao menos a 7ª posição e, consequentemente, a segunda classificação consecutiva à Libertadores.
Vale lembrar que, neste momento, o 7º colocado garante vaga apenas na fase preliminar da competição. Somente os cinco primeiros têm presença direta na fase de grupos. Contudo, caso o Cruzeiro vença a Copa do Brasil, que será decidida após o fim do Brasileirão, o 6º lugar também passa a oferecer vaga direta, cenário que beneficiaria o Bahia.
Por isso, pensando exclusivamente no tricolor baiano, o resultado ideal no duelo entre Fluminense e São Paulo seria o empate. O time carioca ocupa o 7º lugar com 55 pontos e, em caso de vitória, ultrapassa o Bahia; já com empate, chegaria aos mesmos 56 pontos, mas permaneceria atrás no saldo de gols.
Independente da confirmação antecipada ou não, o foco do Bahia permanece o mesmo: garantir vaga direta na fase de grupos. Para isso, precisa mirar a pontuação máxima até o encerramento do campeonato, começando pelo compromisso desta sexta-feira, contra o Juventude.