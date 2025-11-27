Acesse sua conta
Mesmo sem entrar em campo, Bahia pode garantir vaga na Libertadores hoje; entenda

Confronto entre Fluminense e São Paulo pode antecipar classificação do Esquadrão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:50

Time do Bahia
Time do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia só entra em campo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (28), quando enfrenta o Juventude às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Ainda assim, o clube pode garantir a classificação para a Libertadores já nesta quinta-feira (27). Para isso, precisa torcer por um tropeço do São Paulo diante do Fluminense, às 20h30, no Maracanã.

Na 6ª colocação, com 56 pontos, o Bahia mantém oito pontos de vantagem sobre o Tricolor paulista, atual 8º colocado com 48 pontos – podendo chegar, no máximo, a 57 caso vença os três jogos restantes. Dessa forma, um empate ou uma vitória carioca no Maracanã impede o São Paulo de ultrapassar o Esquadrão, assegurando ao menos a 7ª posição e, consequentemente, a segunda classificação consecutiva à Libertadores.

Relembre todos os jogos do Bahia no Brasileirão

1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia
2ª rodada - Santos 2 x 2 Bahia por Letícia Martins I EC Bahia
3ª rodada - Bahia 1 x 1 Mirassol  por Letícia Martins/EC Bahia
4ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues I EC Bahia
5ª rodada - Bahia 1 x 0 Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
6ª rodada - Palmeiras 0 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
7ª rodada - Bahia 1 x 0 Botafogo por Letícia Martins/EC Bahia
8ª rodada - Flamengo 1 x 0 Bahia por Gilvan de Souza / Flamengo
9ª rodada - Bahia 2 x 1  Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10ª rodada - Grêmio 1 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
11ª rodada - Bahia 2 x 1 São Paulo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
12ª rodada- Bragantino 0 x 3 Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
13ª rodada - Bahia 2 x 1 Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
15ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
17ª rodada - Bahia 3 x 0 Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
18ª rodada - Sport 0 x 0 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
19ª rodada - Bahia 3 x 3 Fluminense  por Divulgação/EC Bahia
20ª rodada - Corinthians 1x2 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
21ª rodada - Bahia 2x0 Santos  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
22ª rodada - Mirassol 5x1 Bahia por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
23ª rodada - Bahia 1x2 Cruzeiro  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
24ª rodada - Ceará 1x1 Bahia  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
16ª rodada - Vaco 3x1 Bahia  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
25ª rodada - Bahia 1x0 Palmeiras  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
 26ª rodada - Botafogo 2x1 Bahia  por Letícia Martins/EC Bahia
27ª rodada - Bahia 1x0 Flamengo  por Letícia Martins/EC Bahia
28ª rodada - Vitória x Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada - Bahia x Grêmio  por Letícia Martins/EC Bahia
14ª rodada - Bahia 1x0 Internacional  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
30ª rodada - Bahia x São Paulo por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
31ª rodada - Bahia 2x1 Bragantino por Letícia Martins/EC Bahia
32ª rodada - Atlético-MG 3x0 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
33ª rodada - Internacional 2x2 Bahia  por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
34ª rodada - Bahia 2x3 Fortaleza  por Leticia Martins/EC Bahia
35ª rodada - Bahia 1x0 Vasco  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Vale lembrar que, neste momento, o 7º colocado garante vaga apenas na fase preliminar da competição. Somente os cinco primeiros têm presença direta na fase de grupos. Contudo, caso o Cruzeiro vença a Copa do Brasil, que será decidida após o fim do Brasileirão, o 6º lugar também passa a oferecer vaga direta, cenário que beneficiaria o Bahia.

Por isso, pensando exclusivamente no tricolor baiano, o resultado ideal no duelo entre Fluminense e São Paulo seria o empate. O time carioca ocupa o 7º lugar com 55 pontos e, em caso de vitória, ultrapassa o Bahia; já com empate, chegaria aos mesmos 56 pontos, mas permaneceria atrás no saldo de gols.

Veja como foi o último treino do Bahia antes do duelo contra o Juventude

Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia

Independente da confirmação antecipada ou não, o foco do Bahia permanece o mesmo: garantir vaga direta na fase de grupos. Para isso, precisa mirar a pontuação máxima até o encerramento do campeonato, começando pelo compromisso desta sexta-feira, contra o Juventude.

Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Ídolo do Bahia, Éverton Ribeiro receberá Título de Cidadão Soteropolitano

Black Friday: Bahia e Vitória lançam séries de descontos e promoções  para os torcedores

Com desfalques na zaga, Bahia encerra preparação para enfrentar o Juventude em Caxias

'É muito difícil ficar fora", desabafa Gabriel Xavier sobre problemas físicos na temporada

