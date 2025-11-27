Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com desfalques na zaga, Bahia encerra preparação para enfrentar o Juventude em Caxias

Esquadrão encara a equipe gaúcha neste sábadao (28), às 19h, no Alfredo Jaconi

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:13

Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude Crédito: Letíca Martins/EC Bahia

O Bahia finalizou na manhã desta quinta-feira (27), no CT Evaristo de Macedo, a preparação para enfrentar o Juventude, duelo marcado para esta sexta (28), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sétimo colocado com 56 pontos, o Esquadrão teve três dias de atividades dedicadas exclusivamente ao confronto, buscando ajustar a equipe diante dos desfalques, sobretudo na defesa, e conquistar pontos preciosos fora de casa na luta por uma vaga direta na Libertadores.

Veja como foi o último treino do Bahia antes do duelo contra o Juventude

Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia
1 de 10
Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude por Letíca Martins/EC Bahia

A rotina no CT Evaristo de Macedo começou com a análise em vídeo do desempenho diante do Vasco, destacando correções e acertos, além de informações detalhadas sobre o time gaúcho. Depois, o elenco seguiu para o campo 1, onde participou de um treino de posse de bola em espaço reduzido.

Na sequência, Rogério Ceni comandou uma segunda etapa focada no controle de posse, desta vez em campo ampliado e com a presença de um coringa atuando pelos dois times. A sessão foi encerrada com exercícios de finalização, simulações ofensivas e cobranças de faltas e pênaltis.

Relembre todos os jogos do Bahia no Brasileirão

1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia
2ª rodada - Santos 2 x 2 Bahia por Letícia Martins I EC Bahia
3ª rodada - Bahia 1 x 1 Mirassol  por Letícia Martins/EC Bahia
4ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues I EC Bahia
5ª rodada - Bahia 1 x 0 Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
6ª rodada - Palmeiras 0 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
7ª rodada - Bahia 1 x 0 Botafogo por Letícia Martins/EC Bahia
8ª rodada - Flamengo 1 x 0 Bahia por Gilvan de Souza / Flamengo
9ª rodada - Bahia 2 x 1  Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10ª rodada - Grêmio 1 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
11ª rodada - Bahia 2 x 1 São Paulo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
12ª rodada- Bragantino 0 x 3 Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
13ª rodada - Bahia 2 x 1 Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
15ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
17ª rodada - Bahia 3 x 0 Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
18ª rodada - Sport 0 x 0 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
19ª rodada - Bahia 3 x 3 Fluminense  por Divulgação/EC Bahia
20ª rodada - Corinthians 1x2 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
21ª rodada - Bahia 2x0 Santos  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
22ª rodada - Mirassol 5x1 Bahia por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
23ª rodada - Bahia 1x2 Cruzeiro  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
24ª rodada - Ceará 1x1 Bahia  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
16ª rodada - Vaco 3x1 Bahia  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
25ª rodada - Bahia 1x0 Palmeiras  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
 26ª rodada - Botafogo 2x1 Bahia  por Letícia Martins/EC Bahia
27ª rodada - Bahia 1x0 Flamengo  por Letícia Martins/EC Bahia
28ª rodada - Vitória x Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada - Bahia x Grêmio  por Letícia Martins/EC Bahia
14ª rodada - Bahia 1x0 Internacional  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
30ª rodada - Bahia x São Paulo por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
31ª rodada - Bahia 2x1 Bragantino por Letícia Martins/EC Bahia
32ª rodada - Atlético-MG 3x0 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
33ª rodada - Internacional 2x2 Bahia  por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
34ª rodada - Bahia 2x3 Fortaleza  por Leticia Martins/EC Bahia
35ª rodada - Bahia 1x0 Vasco  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 35
1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Para enfrentar o Juventude, Ceni terá problemas na zaga: David Duarte, lesionado, e Ramos Mingo, suspenso, estão fora. Assim, o treinador deve formar a dupla de defensores com Gabriel Xavier e Kanu, que não atuam juntos desde fevereiro. Os estrangeiros Sanabria e Michel Araújo seguem em recuperação e só retornam em 2025.

LEIA MAIS 

Brasil cai para a Itália nos pênaltis e termina o Mundial sub-17 em 4º lugar

'É muito difícil ficar fora", desabafa Gabriel Xavier sobre problemas físicos na temporada

Saiba o que o Bahia precisa fazer para se classificar diretamente à fase de grupos da Libertadores

Lembra dele? Uelliton, ex-Vitória e Bahia, ressurge com alguns quilos a mais. Confira como ele está

Veja os ex-Bahia e Vitória que conquistaram acesso para a Série A de 2026

Mais recentes

Imagem - Black Friday: Bahia e Vitória lançam séries de descontos e promoções  para os torcedores

Black Friday: Bahia e Vitória lançam séries de descontos e promoções  para os torcedores
Imagem - Brasil cai para a Itália nos pênaltis e termina o Mundial sub-17 em 4° lugar

Brasil cai para a Itália nos pênaltis e termina o Mundial sub-17 em 4° lugar
Imagem - Léo Dias promete não divulgar traições de jogadores caso Flamengo vença a Libertadores

Léo Dias promete não divulgar traições de jogadores caso Flamengo vença a Libertadores

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas
01

Guns N’ Roses: saiba os preços dos ingressos para o show de Salvador e a data de início das vendas

Imagem - Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer
02

Bulbo úmido letal: evento catastrófico capaz de matar milhões de pessoas em 6h está perto de acontecer

Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)
03

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros