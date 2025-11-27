ESQUADRÃO PRONTO

Com desfalques na zaga, Bahia encerra preparação para enfrentar o Juventude em Caxias

Esquadrão encara a equipe gaúcha neste sábadao (28), às 19h, no Alfredo Jaconi

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 16:13

Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude Crédito: Letíca Martins/EC Bahia

O Bahia finalizou na manhã desta quinta-feira (27), no CT Evaristo de Macedo, a preparação para enfrentar o Juventude, duelo marcado para esta sexta (28), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sétimo colocado com 56 pontos, o Esquadrão teve três dias de atividades dedicadas exclusivamente ao confronto, buscando ajustar a equipe diante dos desfalques, sobretudo na defesa, e conquistar pontos preciosos fora de casa na luta por uma vaga direta na Libertadores.

A rotina no CT Evaristo de Macedo começou com a análise em vídeo do desempenho diante do Vasco, destacando correções e acertos, além de informações detalhadas sobre o time gaúcho. Depois, o elenco seguiu para o campo 1, onde participou de um treino de posse de bola em espaço reduzido.

Na sequência, Rogério Ceni comandou uma segunda etapa focada no controle de posse, desta vez em campo ampliado e com a presença de um coringa atuando pelos dois times. A sessão foi encerrada com exercícios de finalização, simulações ofensivas e cobranças de faltas e pênaltis.

