Brasil cai para a Itália nos pênaltis e termina o Mundial sub-17 em 4º lugar

Após empate sem gols, Seleção foi superada nas penalidades por 4x2

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:41

Decisão de 3º lugar - Brasil 0x0 Itália (2x4 nos pênaltis)
Decisão de 3º lugar - Brasil 0x0 Itália (2x4 nos penaltis) Crédito: Nelson Terme/CBF

O Brasil encerrou sua participação na Copa do Mundo Sub-17 com o quarto lugar após empatar por 0x0 com a Itália no tempo normal e ser superado por 4x2 nos pênaltis nesta quinta-feira (27), no Aspire Zone, em Doha. A partida repetiu o roteiro da semifinal diante de Portugal: equilíbrio, resistência e nova derrota nas penalidades.

Relembre a campanha do Brasil no Mundial sub-17

Fase de grupos - Brasil 7x0 Honduras por Nelson Terme/CBF
Fase de grupos - Brasil 4x0 Indonésia por Nelson Terme/CBF
Fase de grupos - Brasil 1x1 Zâmbia por Nelson Terme/CBF
16 avos de final - Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis)  por Nelson Terme/CBF
Oitvas de final - Brasil 1x1 França (4x3 pênaltis)  por Fifa
Quartas de final - Brasil 2x1 Marrocos por Nelson Terme / CBF
Semifinal - Brasil 0x0 Portugal (5x6 pênaltis)  por Nelson Treme/CBF
Decisão de 3º lugar - Brasil 0x0 Itália (2x4 pênaltis) por Nelson Terme/CBF
1 de 8
Fase de grupos - Brasil 7x0 Honduras por Nelson Terme/CBF

O duelo ganhou contornos mais difíceis logo no início, quando o zagueiro Vitor Fernandes foi expulso. Com um jogador a menos desde os minutos iniciais, a Seleção precisou reorganizar sua postura e adotou uma estratégia mais cautelosa na primeira etapa, controlando espaços.

Mesmo em desvantagem numérica, o Brasil chegou a balançar as redes com Felipe Moraes após desvio do Pivete de Aço Dell, mas o lance foi anulado por impedimento. Na disputa de pênaltis, Dell e Tiago converteram suas cobranças, enquanto Luis Pacheco e Luiz Eduardo pararam no goleiro italiano. João Paulo chegou a defender uma cobrança italiana, mas não suficiente para evitar a derrota.

Joias do Bahia convocados pela Seleção Brasileira para o Mundial sub-17

Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo por Divulgação/CBF
Ruan Pablo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ruan Pablo por Divulgação/CBF
Dell por Letícia Martins/EC Bahia
Dell por Divulgação/CBF
Arthur Jampa por Letícia Martins/EC Bahia
Arthur Jampa por Nelson Terme/CBF
1 de 7
Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo por Divulgação/CBF

A campanha brasileira terminou invicta no tempo regulamentar — três vitórias e cinco empates — mas marcada por eliminações em disputas de pênaltis. Ainda assim, os jogadores do Bahia que defenderam a Seleção deixaram boa impressão. Dell fechou a competição como artilheiro brasileiro, com cinco gols. Ruan Pablo contribuiu com dois gols e uma assistência, enquanto Arthur Jampa, acabou não entrando em campo.

