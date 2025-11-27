Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:41
O Brasil encerrou sua participação na Copa do Mundo Sub-17 com o quarto lugar após empatar por 0x0 com a Itália no tempo normal e ser superado por 4x2 nos pênaltis nesta quinta-feira (27), no Aspire Zone, em Doha. A partida repetiu o roteiro da semifinal diante de Portugal: equilíbrio, resistência e nova derrota nas penalidades.
O duelo ganhou contornos mais difíceis logo no início, quando o zagueiro Vitor Fernandes foi expulso. Com um jogador a menos desde os minutos iniciais, a Seleção precisou reorganizar sua postura e adotou uma estratégia mais cautelosa na primeira etapa, controlando espaços.
Mesmo em desvantagem numérica, o Brasil chegou a balançar as redes com Felipe Moraes após desvio do Pivete de Aço Dell, mas o lance foi anulado por impedimento. Na disputa de pênaltis, Dell e Tiago converteram suas cobranças, enquanto Luis Pacheco e Luiz Eduardo pararam no goleiro italiano. João Paulo chegou a defender uma cobrança italiana, mas não suficiente para evitar a derrota.
A campanha brasileira terminou invicta no tempo regulamentar — três vitórias e cinco empates — mas marcada por eliminações em disputas de pênaltis. Ainda assim, os jogadores do Bahia que defenderam a Seleção deixaram boa impressão. Dell fechou a competição como artilheiro brasileiro, com cinco gols. Ruan Pablo contribuiu com dois gols e uma assistência, enquanto Arthur Jampa, acabou não entrando em campo.