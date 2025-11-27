FIM DA JORNADA

Brasil cai para a Itália nos pênaltis e termina o Mundial sub-17 em 4º lugar

Após empate sem gols, Seleção foi superada nas penalidades por 4x2

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:41

Decisão de 3º lugar - Brasil 0x0 Itália (2x4 nos penaltis) Crédito: Nelson Terme/CBF

O Brasil encerrou sua participação na Copa do Mundo Sub-17 com o quarto lugar após empatar por 0x0 com a Itália no tempo normal e ser superado por 4x2 nos pênaltis nesta quinta-feira (27), no Aspire Zone, em Doha. A partida repetiu o roteiro da semifinal diante de Portugal: equilíbrio, resistência e nova derrota nas penalidades.

O duelo ganhou contornos mais difíceis logo no início, quando o zagueiro Vitor Fernandes foi expulso. Com um jogador a menos desde os minutos iniciais, a Seleção precisou reorganizar sua postura e adotou uma estratégia mais cautelosa na primeira etapa, controlando espaços.

Mesmo em desvantagem numérica, o Brasil chegou a balançar as redes com Felipe Moraes após desvio do Pivete de Aço Dell, mas o lance foi anulado por impedimento. Na disputa de pênaltis, Dell e Tiago converteram suas cobranças, enquanto Luis Pacheco e Luiz Eduardo pararam no goleiro italiano. João Paulo chegou a defender uma cobrança italiana, mas não suficiente para evitar a derrota.

