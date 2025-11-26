Acesse sua conta
Neymar Pai compra marca Pelé e traz direitos do Rei do Futebol de volta ao Brasil

Negócio envolve acervo global da marca, inclui imagem, nome e redes sociais de Pelé, e prevê apoio à família e à Pelé Foundation

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20:02

Pelé e Neymar
Pelé e Neymar Crédito: Reprodução I INstagram @neymarjr

A NR Sports, empresa dirigida por Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves, pais de Neymar Jr. e responsável por gerenciar a carreira do atacante do Santos, oficializou nesta terça-feira (25/11) a compra dos direitos da marca Pelé. O anúncio foi feito durante um evento realizado no Museu Pelé, em Santos.

A empresa classificou a operação como uma “repatriação” da marca, simbolizando o retorno do legado comercial do Rei do Futebol ao país. A negociação foi conduzida por Neymar Pai, CEO da NR Sports, e teve início em março, após uma aproximação articulada por Edinho, filho de Pelé. Ele apresentou à família de Neymar os então detentores dos direitos de propriedade intelectual, os americanos Gary e Luke Davis. Edinho, contudo, não permaneceu até o fim das tratativas, que avançaram novamente em maio e foram concluídas nas últimas semanas.

O acordo contempla a aquisição das “Units – Ações” da Pelé Brands LLC, empresa sediada na Flórida e responsável pelos direitos de propriedade intelectual relacionados ao nome Pelé desde 2023. Com isso, foi criada a Pelé Brand Brasil, que passa a ser a titular de todos os registros da marca em mais de 50 países.

O acervo adquirido é amplo e abrange o uso comercial do nome Pelé, sua assinatura, caricaturas, desenhos, personagens, imagem, voz, fotografias e vídeos. Também foram incluídas as redes sociais oficiais, como o perfil @pele, além dos contratos já existentes, negociações em andamento e direitos de licenciamento. Ícones visuais clássicos, como a silhueta do soco no ar e da bicicleta, também integram o portfólio.

Em nota enviada ao portal LeoDias, Neymar Pai afirmou que a empresa assume um compromisso com o legado deixado por Pelé. “É um ato de respeito e responsabilidade. Trazer a marca de volta ao Brasil é recuperar parte da nossa identidade”, declarou. Os valores da operação seguem sob cláusula de confidencialidade, mas estimativas da imprensa apontam para um montante de cerca de US$ 8 milhões (R$ 42 milhões).

Antes de concluir o negócio, Neymar Pai estabeleceu duas condições consideradas fundamentais: apoiar a Pelé Foundation, iniciativa criada pelo próprio Rei, e garantir assistência à família do ex-jogador. Segundo a NR Sports, essas metas já fazem parte do plano estratégico que será detalhado após o anúncio oficial.

O Santos, clube mais emblemático da carreira de Pelé, não participou diretamente da negociação. Ainda assim, a NR Sports ressaltou que a relação entre as duas instituições é indissociável e que pretende estabelecer um acordo de licenciamento com o clube. As conversas já foram iniciadas entre os setores de marketing e comercial.

