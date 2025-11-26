MISTÉRIO

Joga ou não joga? Neymar participa de treino no Santos em meio a suspense sobre lesão

Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20:09

Neymar Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Um dia depois de seu pai negar uma lesão no menisco do joelho esquerdo, que, segundo reportagem do GE o tiraria dos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, Neymar apareceu em um vídeo do Santos publicado nesta quarta-feira (26) nas redes sociais, no qual o craque participa de um treino juntamente com seus companheiros. Detalhe: o camisa 10 só toca um vez com o pé esquerdo na bola.

Segundo matéria do o GE de terça-feira, o jogador sofreu uma lesão no menisco e não deve mais atuar nesta temporada. O atleta já teria iniciado tratamento. Neymar pai, em um evento à noite no qual oficializou a compra da marca Pelé pela NR Sports, negou a lesão do filho.

Este imbróglio deixa a torcida do Santos na expectativa para saber se Neymar vai desfalcar o Santos em um momento difícil da equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time de Vila Belmiro ainda tem mais três jogos para tentar fugir das quatro últimos posições na competição nacional.

Neymar sofreu a lesão durante o jogo com o Mirassol, dia 19, no mesmo joelho operado em outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

Neymar ficou fora do empate de segunda-feira, em Porto Alegre, contra o Internacional, depois de três jogos seguidos, com vitória sobre o Palmeiras, derrota para o Flamengo e empate com o Mirassol.