Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CBF oficializa Fair Play Financeiro e impõe novas exigências aos clubes

Regulação prevê monitoramento trimestral, punições esportivas e criação da agência responsável por fiscalizar o cumprimento das normas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:16

Sede da CBF no Rio de Janeiro
Sede da CBF no Rio de Janeiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta quarta-feira (26/11), como funcionará o Fair Play Financeiro no país. As novas regras entram em vigor em 1º de janeiro de 2026 e serão obrigatórias para os clubes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

O conjunto de normas foi estruturado em oito pilares: dívidas em atraso, equilíbrio operacional, controle dos gastos com elenco, nível de endividamento, medidas aplicáveis em caso de insolvência, exigências para balanços e orçamentos, além das diretrizes sobre multipropriedade.

De acordo com a entidade, o objetivo é criar um ambiente mais sustentável para as finanças do futebol brasileiro. A fiscalização será conduzida por um órgão recém-criado pela CBF, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), que acompanhará os indicadores e a execução das novas regras.

Ranking das camisas mais caras da Série A do Brasileirão

Flamengo - R$ 700 (authentic) / R$ 400 (jogo) / R$ 200 (torcedor) por Divulgação
Corinthians - R$ 665 (jogador) / R$ 332,50 (torcedor) por Divulgação
Bahia - $500 (jogador) / R$ 320 (torcedor) por Divulgação
Internacional - R$ 500 (jogador) / R$ 400 (torcedor) por Divulgação
Santos - R$ 500 (jogador) / R$ 400 (torcedor) por Divulgação
São Paulo - R$ 500 (jogador) / R$ 350 (torcedor) por Divulgação
Palmeiras - R$ 500 (jogador) / R$ 370 (torcedor) / R$ 180 (estádio) por Divulgação
Fluminense - R$ 470 (jogador) / R$ 370 (torcedor) por Divulgação
Grêmio - R$ 470 (atleta) / R$ 360 (classic) por Divulgação
Sport - R$ 450 (jogador) / R$ 370 (torcedor) por Divulgação
Atlético-MG - R$ 400 por Divulgação
Botafogo - R$ 400 por Divulgação
Cruzeiro - R$ 400 por Divulgação
Vasco - R$ 390 por Divulgação
Fortaleza - R$ 350 (Plus) / R$ 330 por Divulgação
Ceará - R$ 340 (jogador) / R$ 240 (poder alvinegro) por Divulgação
RB Bragantino - R$ 300 por Divulgação
Juventude - R$ 300 por Divulgação
Vitória - R$ 300 por Divulgação
Mirassol - R$ 290 por Divulgação
1 de 20
Flamengo - R$ 700 (authentic) / R$ 400 (jogo) / R$ 200 (torcedor) por Divulgação

Dívidas em atraso

No que diz respeito às dívidas em atraso, os clubes serão analisados três vezes ao ano, sempre em 31 de março, 31 de julho e 30 de novembro. Todas as operações entre equipes, incluindo valores e condições de pagamento, deverão ser registradas em um sistema exclusivo da CBF. Os contratos dos atletas — com salários e direitos de imagem — também precisarão ser cadastrados.

Sem esses registros, a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) não será liberada, o que impedirá a inscrição do jogador. Caso existam atrasos, tanto clubes quanto atletas poderão acionar diretamente a ANRESF. As dívidas geradas a partir de 1º de janeiro de 2026 seguirão imediatamente as novas normas; as anteriores só serão submetidas ao regulamento a partir de 30 de novembro do mesmo ano.

Equilíbrio operacional

O equilíbrio operacional exigirá que receitas e despesas relevantes sejam acompanhadas de forma preventiva. Embora déficits possam ser cobertos por aportes de capital, os clubes precisarão apresentar superávit dentro de limites estabelecidos. A análise sempre considerará os três últimos exercícios.

Na Série A, será permitido déficit de até R$ 30 milhões ou 2,5% da receita, adotando o maior valor; na Série B, o teto será de R$ 10 milhões ou 2,5%. Investimentos em categorias de base, infraestrutura, futebol feminino, projetos sociais e modalidades olímpicas não entram no cálculo. Em 2026 e 2027, eventuais descumprimentos resultarão apenas em advertências, e o cumprimento integral começará em 2028.

Ranking dos planos de sócio torcedor mais caros da Série A

1º Atlético-MG: Plano Galo na Veia Premium - R$ 2.000 por Shutterstock
2º Palmeiras: Plano Diamante - R$ 817,12 por Divulgação Palmeiras
3º Grêmio: Plano Gold Central - R$ 525 por Divulgação/Grêmio
4º Corinthians: Plano Fiel Minha Cadeira - R$ R$ 520  por DIvulgação
5º Bahia: Plano Esquadrão na Fonte Lounge Premium - R$ 400  por Esporte Clube Bahia/Divulgação
6º Flamengo: Plano Nação Maraca 1 - R$ 325,40 por Divulgação
7º Santos: Plano Diamond - R$ 320 por Divulgação
8º Fortaleza: Plano Leão do Pici - R$ 318,90 por Divulgação
9º Bragantino: Plano Asas Platina - R$ 270 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
10º São Paulo: Plano Diamante - R$ 249,90 por Divulgação
11º Botafogo: Plano Glorioso - R$ 239,90 por Divulgação
12º Ceará: Plano Vovô de Ouro - R$ 230 por Divulgação
13º Vasco: Plano 5 estrelas - R$ 209,98 por Reprodução
14º Sport: Plano Sócio 87 - R$ 189,90 por Divulgação
14º Cruzeiro: Plano Cabuloso Max - R$ 189,90 por Reprodução
16º Internacional: Plano Carteira Vermelha - R$ 175 por Divulgação
17º Vitória: Plano Sou Leão da Barra - R$168  por VICTOR FERREIRA / ECV
18º Fluminense: Sócio do Flu Cadeira 100% - R$ - 160 por Marina Garcia/Fluminense FC
19º Juventude: Plano Jaconero Black - R$ 150 por Divulgação/Juventude
1 de 19
1º Atlético-MG: Plano Galo na Veia Premium - R$ 2.000 por Shutterstock

Controle dos gastos com elenco

O controle dos custos com o elenco também ganhará novas limitações. A partir de 2026, os clubes só poderão destinar ao time profissional até 70% da soma das receitas, do montante líquido obtido com transferências e dos aportes realizados. Entre 2026 e 2027, as punições se restringem a advertências. Em 2028, o limite sobe para 80% nas duas divisões. A regra definitiva passa a valer em 2029, com teto de 70% para clubes da Série A e 80% para os da Série B.

Nível de endividamento

Outra diretriz trata do endividamento. A dívida líquida de curto prazo deverá representar menos de 45% das receitas relevantes. O percentual será aplicado gradualmente: até 2027, descumprimentos rendem advertências; em 2028 o limite será de 60%; em 2029, de 50%; e a regra completa será adotada em 2030, com teto de 45%.

Medidas aplicáveis em caso de insolvência

Situações de insolvência, como recuperações judiciais, também terão regras rígidas. Nesses casos, a folha salarial deve ser mantida na média dos seis meses anteriores, e contratações só poderão ser feitas se o valor gasto for igual ou inferior ao arrecadado com vendas de jogadores. O clube também deverá apresentar um plano de reestruturação com garantias e prazos definidos.

Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros

Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram
Yuri Alberto, do Corinthians por Divulgação/Santos e Rodrigo Coca/Corinthians
Neymar, do Santos por Divulgação/Santos e Raul Baretta/Santos
Philippe Coutinho, do Vasco por Foto: Flickr/Vasco e Leandro Amorim/Vasco
Lucas Lima, do Sport por Divulgação/Santos e Paulo Paiva/Sport
Gérson, do Zenit por Reprodução/Redes sociais
Gabigol, do Cruzeiro por Divulgação/Santos e Divulgação/Flamengo
Raphinha, do Barcelona por Divulgação/Vitória de Guimarães e Divulgação/Barcelona
Hulk, do Atlético-MG por Divulgação e Pedro Souza/Clube Atlético Mineiro
Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Flamengo e Reprodução/Instagram
1 de 10
Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram

Exigências para balanços e orçamentos

Em relação às obrigações contábeis, os balanços anuais precisam ser entregues até 30 de abril do ano seguinte, acompanhados de parecer de auditor independente registrado na CVM. O orçamento deve ser encaminhado até 15 de dezembro, já aprovado pela administração. Neste momento, a medida tem caráter apenas educativo, embora a CBF preveja que, futuramente, esses documentos auxiliem na identificação de violações.

Diretrizes sobre multipropriedade

A multipropriedade de clubes passa a ser proibida: uma pessoa ou grupo econômico não poderá exercer controle, direto ou indireto, sobre mais de uma agremiação apta a disputar a mesma competição da CBF em uma temporada. Normas contábeis específicas determinarão como devem ser registradas operações entre times pertencentes a um mesmo conglomerado.

Relembre as cinco maiores polêmicas de arbitragem no futebol brasileiro

Final de 1995 entre Santos e Botafogo contou com gols irregulares e anulação de gol legal por Divulgação/Agência Estado
O paraguaio Carlos Amarilla ignorou um pênalti e anulou dois gols legítimos na eliminação do Corinthians para o Boca Juniors por Ag. Corinthians
Esquema de manipulação de resultados envolvendo o árbitro Edilson Pereira de Carvalho levou à anulação de 11 partidas do Brasileirão por Clayton de Souza
José Roberto Wright expulsou cinco jogadores do Atlético-MG ainda no primeiro tempo contra o Flamengo em 1981 por Auremar de Castro
Vasco teve um gol legítimo não reconhecido contra o Flamengo em 2014 por Reprodução
1 de 5
Final de 1995 entre Santos e Botafogo contou com gols irregulares e anulação de gol legal por Divulgação/Agência Estado

Punições

As penalidades previstas para os clubes incluem advertência pública, multas, retenção de receitas, transfer ban, perda de pontos, rebaixamento e até cassação da licença de participação. Um acordo de ajustamento de conduta poderá ser firmado como alternativa ou etapa preliminar às punições.

Também poderão ser punidos dirigentes, administradores, funcionários, membros de conselhos e controladores que apresentarem documentos falsos, omitam informações, contribuam para violações ou descumpram decisões da ANRESF. As sanções vão de advertências e multas até suspensão, impedimento de exercer funções e banimento definitivo do futebol.

LEIA MAIS 

Times baianos estão entre os clubes mais odiados do Brasil; veja ranking

Confira o ranking de preço das camisas da Série A do Brasileirão

Time baiano aparece entre os mais queridos por envolvidos com o tráfico, aponta pesquisa

Saiba quais são os jogadores mais admirados por envolvidos com o tráfico segundo pesquisa

Descubra qual o time da Série A tem o plano de sócio torcedor mais caro

Mais recentes

Imagem - Cristiano Ronaldo faz homenagem e presenteia família de jogador falecido

Cristiano Ronaldo faz homenagem e presenteia família de jogador falecido
Imagem - Atacante revelado pelo Vitória marca gol decisivo em seu retorno à seleção do Vietnã

Atacante revelado pelo Vitória marca gol decisivo em seu retorno à seleção do Vietnã
Imagem - Copinha 2026: veja os grupos e cidades onde Bahia e Vitória jogarão

Copinha 2026: veja os grupos e cidades onde Bahia e Vitória jogarão

MAIS LIDAS

Imagem - Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira
01

Mansão, carrões e esquema milionário: sete são presos por fraude e lavagem de dinheiro em Feira

Imagem - Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos
02

Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador
03

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Estrada do Derba será interditada para obras do VLT
04

Estrada do Derba será interditada para obras do VLT