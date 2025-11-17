DATA FAVELA

Saiba quais são os jogadores mais admirados por envolvidos com o tráfico segundo pesquisa

A pesquisa Raio-X da Vida Real revela quais são os jogadores favoritos de pessoas que atuam no ecossistema do tráfico

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20:48

Neymar Crédito: Raul Baretta/Santos FC

A nova fase da pesquisa Raio-X da Vida Real, realizada pelo instituto Data Favela, aponta que Neymar Jr. é o atleta mais citado entre pessoas que atuam em diferentes funções dentro do ecossistema do tráfico de drogas no Brasil. O jogador recebeu 20% das menções, ocupando a primeira posição do ranking de personalidades do esporte que mais despertam identificação entre os entrevistados.

Neymar aparece isolado no topo: com um terço a mais de menções do que os segundos colocados. Empatados em segundo lugar aparecem Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, com 9% cada. Lionel Messi surge logo atrás, com 7% das citações. Os demais nomes do Top 9 são ídolos nacionais, quanto 9% dos entrevistados indicaram outros atletas fora da lista principal.

O que a pesquisa quis mapear e metodologia

A pesquisa Raio-X da Vida Real tem por objetivo compreender a dinâmica social por trás da estruturação de redes e circuitos criminosos a partir do ponto de vista das próprias pessoas em situação de crime em atividade.

A pesquisa foi feita por amostragem com aplicação de questionário estruturado em entrevistas presenciais realizadas nos locais onde se desenrolam as atividades criminosas (tráfico de drogas).