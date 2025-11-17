Saiba quais são os jogadores mais admirados por envolvidos com o tráfico segundo pesquisa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20:48
A nova fase da pesquisa Raio-X da Vida Real, realizada pelo instituto Data Favela, aponta que Neymar Jr. é o atleta mais citado entre pessoas que atuam em diferentes funções dentro do ecossistema do tráfico de drogas no Brasil. O jogador recebeu 20% das menções, ocupando a primeira posição do ranking de personalidades do esporte que mais despertam identificação entre os entrevistados.
Jogadores mais admirados por envolvidos com o tráfico
Neymar aparece isolado no topo: com um terço a mais de menções do que os segundos colocados. Empatados em segundo lugar aparecem Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, com 9% cada. Lionel Messi surge logo atrás, com 7% das citações. Os demais nomes do Top 9 são ídolos nacionais, quanto 9% dos entrevistados indicaram outros atletas fora da lista principal.
A pesquisa Raio-X da Vida Real tem por objetivo compreender a dinâmica social por trás da estruturação de redes e circuitos criminosos a partir do ponto de vista das próprias pessoas em situação de crime em atividade.
A pesquisa foi feita por amostragem com aplicação de questionário estruturado em entrevistas presenciais realizadas nos locais onde se desenrolam as atividades criminosas (tráfico de drogas).
Foram entrevistadas 3.954 pessoas, entre os dias 15/08/25 e 20/09/25, que exercem atividades regulares para o funcionamento do ecossistema criminoso do tráfico de drogas. A amostra foi coletada em favelas de 23 Estados do Brasil, respeitadas as proporções de pessoas residentes em favelas/comunidades nas cinco regiões do país.