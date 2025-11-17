Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quais são os jogadores mais admirados por envolvidos com o tráfico segundo pesquisa

A pesquisa Raio-X da Vida Real revela quais são os jogadores favoritos de pessoas que atuam no ecossistema do tráfico

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20:48

Neymar
Neymar Crédito: Raul Baretta/Santos FC

A nova fase da pesquisa Raio-X da Vida Real, realizada pelo instituto Data Favela, aponta que Neymar Jr. é o atleta mais citado entre pessoas que atuam em diferentes funções dentro do ecossistema do tráfico de drogas no Brasil. O jogador recebeu 20% das menções, ocupando a primeira posição do ranking de personalidades do esporte que mais despertam identificação entre os entrevistados.

Jogadores mais admirados por envolvidos com o tráfico

1º - Neymar (20%)  por Raul Baretta/ Santos FC
2º - Cristiano Ronaldo (9%) por Al-Nassr/Divulgação
3º - Ronaldinho Gaúcho (7%) por
4º - Messi (7%) por Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino
5º - Ronaldo Fenômeno (6%) por Thais Magalhães/CBF
6º - Romário (5%)  por Reprodução
7º - Pelé (5%) por Divulgação/Fifa
8º - Zico (4%) por Agência Brasil
9º - Vini Jr. (4%) por Real Madrid/Divulgação
1 de 9
1º - Neymar (20%)  por Raul Baretta/ Santos FC

Neymar aparece isolado no topo: com um terço a mais de menções do que os segundos colocados. Empatados em segundo lugar aparecem Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, com 9% cada. Lionel Messi surge logo atrás, com 7% das citações. Os demais nomes do Top 9 são ídolos nacionais, quanto 9% dos entrevistados indicaram outros atletas fora da lista principal.

LEIA MAIS

Com Bahia e Vitória no top-10, confira o ranking de ocupação dos estádios da Série A

Confira o ranking de preço das camisas da Série A do Brasileirão

Descubra qual o time da Série A tem o plano de sócio torcedor mais caro

Maiores torcidas do Brasil: pesquisa da CBF inclui apenas um clube do Nordeste; veja qual

O que a pesquisa quis mapear e metodologia

A pesquisa Raio-X da Vida Real tem por objetivo compreender a dinâmica social por trás da estruturação de redes e circuitos criminosos a partir do ponto de vista das próprias pessoas em situação de crime em atividade.

A pesquisa foi feita por amostragem com aplicação de questionário estruturado em entrevistas presenciais realizadas nos locais onde se desenrolam as atividades criminosas (tráfico de drogas).

Foram entrevistadas 3.954 pessoas, entre os dias 15/08/25 e 20/09/25, que exercem atividades regulares para o funcionamento do ecossistema criminoso do tráfico de drogas. A amostra foi coletada em favelas de 23 Estados do Brasil, respeitadas as proporções de pessoas residentes em favelas/comunidades nas cinco regiões do país.

Mais recentes

Imagem - Time baiano aparece entre os mais queridos por envolvidos com o tráfico, aponta pesquisa

Time baiano aparece entre os mais queridos por envolvidos com o tráfico, aponta pesquisa
Imagem - Condenado por estupro, Robinho é transferido de Tremembé, o 'presídio dos famosos'

Condenado por estupro, Robinho é transferido de Tremembé, o 'presídio dos famosos'
Imagem - Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo e escalações

Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo e escalações

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)
01

Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)

Imagem - Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)
02

Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira
04

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira