AMISTOSO INTERNACIONAL

Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo e escalações

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille, na França

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:00

Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, pelo último amistoso da Seleção em 2025. O time de Carlo Ancelotti chega embalado após vencer o Senegal por 2 a 0 no sábado (15). Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Brasil x Tunísia ao vivo

A partida entre Brasil e Tunísia terá transmissão ao vivo por: TV Globo, GETV (streaming) e SporTV (TV fechada).

Brasil

A Seleção Brasileira encerra o ano buscando manter o bom momento após a vitória por 2 a 0 sobre Senegal. Carlo Ancelotti confirmou duas mudanças: Éder Militão entra na zaga devido à lesão de Gabriel Magalhães, e Wesley retorna à lateral direita. No segundo tempo, a tendência é que o treinador dê minutos a Vitor Roque e Fabinho, seguindo a linha de testes antes de definir a base para a Copa do Mundo.

Treino da Seleção Brasileira na Decathlon Arena 1 de 20

Tunísia

A equipe comandada por Sami Trabelsi segue em preparação para o próximo ciclo de competições. A Tunísia aposta em um time organizado defensivamente, com nomes conhecidos como Talbi, Skhiri e Mejbri, além do jovem Mastouri no comando de ataque.

Prováveis escalações de Brasil x Tunísia

Brasil: Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Tunísia: Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Adli; Skhiri, Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.

Ficha do Jogo