Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas

Suspeito foi encontrado limpando roupas com sangue; ele confessou o crime

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:52

Pastor foi morto pelo próprio filho
Pastor foi morto pelo próprio filho Crédito: Reprodução

Um homem de 42 anos foi preso por suspeita de matar o próprio pai, a madrasta, duas irmãs e o sobrinho, de 5 anos, na manhã de quarta-feira (7), no bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora (MG). Conforme a investigação, o suspeito invadiu a residência onde a família estava e desferiu os golpes um a um.

As vítimas são o pai, de 74 anos, identificado como um pastor de igreja aposentado; a madrasta, de 63 anos; as irmãs, de 44 e 47 anos; e o sobrinho, de 5 anos. Os nomes não foram divulgados.

“Ele atacou a primeira, depois a segunda; em seguida, matou a madrasta, foi ao quarto, matou o pai de 74 anos, subiu até a parte de cima da casa e também efetuou as facadas contra a criança de cinco anos”, disse o tenente-coronel da PM Flávio Tafúri à TV Integração.

Após o crime, o homem saiu do local e foi para casa. Ele foi encontrado lavando roupas sujas de sangue. Segundo pessoas próximas às vítimas, o homem sofria com episódios de surto psicótico, mas não há diagnóstico que comprove a condição.

Nas redes sociais, o presidente do Conselho de Pastores de Juiz de Fora, Pr. Célio Neto, manifestou pesar pela perda do colega de ministério e de seus familiares. Em publicação oficial, ele destacou o legado da vítima e pediu orações pela restauração e consolo das congregações afetadas.

“Deixo aqui minhas condolências para todos os familiares por essa perda, essa tragédia, e também para toda a comunidade cristã de Juiz de Fora. Que Deus possa trazer consolo e paz aos integrantes da família depois dessa tragédia que aconteceu no nosso meio”, disse o presidente.

A Polícia Civil investiga o caso.

Tags:

Crime Pastor

Mais recentes

Imagem - Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha
Imagem - 3 anos do 8 de janeiro: STF já condenou mais de 800 réus por trama golpista

3 anos do 8 de janeiro: STF já condenou mais de 800 réus por trama golpista
Imagem - Primeiro ciclone do ano se forma no Brasil nesta sexta (9) e deve atingir cinco estados

Primeiro ciclone do ano se forma no Brasil nesta sexta (9) e deve atingir cinco estados

MAIS LIDAS

Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
01

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
03

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)
04

Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)