Homem mata o próprio pai, madrasta, duas irmãs e sobrinho de 5 anos a facadas

Suspeito foi encontrado limpando roupas com sangue; ele confessou o crime

Esther Morais

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:52

Pastor foi morto pelo próprio filho Crédito: Reprodução

Um homem de 42 anos foi preso por suspeita de matar o próprio pai, a madrasta, duas irmãs e o sobrinho, de 5 anos, na manhã de quarta-feira (7), no bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora (MG). Conforme a investigação, o suspeito invadiu a residência onde a família estava e desferiu os golpes um a um.

As vítimas são o pai, de 74 anos, identificado como um pastor de igreja aposentado; a madrasta, de 63 anos; as irmãs, de 44 e 47 anos; e o sobrinho, de 5 anos. Os nomes não foram divulgados.

“Ele atacou a primeira, depois a segunda; em seguida, matou a madrasta, foi ao quarto, matou o pai de 74 anos, subiu até a parte de cima da casa e também efetuou as facadas contra a criança de cinco anos”, disse o tenente-coronel da PM Flávio Tafúri à TV Integração.

Após o crime, o homem saiu do local e foi para casa. Ele foi encontrado lavando roupas sujas de sangue. Segundo pessoas próximas às vítimas, o homem sofria com episódios de surto psicótico, mas não há diagnóstico que comprove a condição.

Nas redes sociais, o presidente do Conselho de Pastores de Juiz de Fora, Pr. Célio Neto, manifestou pesar pela perda do colega de ministério e de seus familiares. Em publicação oficial, ele destacou o legado da vítima e pediu orações pela restauração e consolo das congregações afetadas.

“Deixo aqui minhas condolências para todos os familiares por essa perda, essa tragédia, e também para toda a comunidade cristã de Juiz de Fora. Que Deus possa trazer consolo e paz aos integrantes da família depois dessa tragédia que aconteceu no nosso meio”, disse o presidente.