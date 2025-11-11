PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Lateral do Bahia, Juba realiza sonho com Seleção e mira alto: 'Tenho chance de estar na Copa'

Jogador elogia Ancelotti e Rogério Ceni, e fala sobre desejo de se firmar na posição mais aberta da Seleção

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:25

Luciano Juba ainda assimila o momento que está vivendo. Aos 26 anos, o lateral-esquerdo do Bahia realiza o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira e já pensa em voos mais altos - o principal deles, uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

“Tenho o sonho de chegar na Seleção pela primeira vez e eu consegui isso. Todo jogador sonha com uma Copa do Mundo. Se eu continuar me destacando no meu clube e aproveitar essa oportunidade, creio que, com fé em Deus, tenho chances de estar na Copa”, declarou.

O jogador foi convocado para esta Data Fifa, em que o Brasil enfrenta Senegal e Tunísia. A posição que ele ocupa é uma das mais indefinidas na Seleção desde o Mundial do Catar, em 2022 - já são 11 atletas diferentes chamados para a lateral esquerda.

“Sabemos que todos falam que é uma posição difícil para achar alguém, mas temos grandes jogadores convocados para esta posição. O mister (Ancelotti) está observando bem e vai escolher os melhores. O próprio Ancelotti falou que eu sou um cara com uma qualidade técnica muito boa, bons passes, na construção de jogo isso pode ser importante”, afirmou o pernambucano.

Primeira convocação e emoção

Juba não escondeu o quanto se emocionou ao ver seu nome na lista. “Foi uma emoção muito grande ouvir meu nome ser anunciado na primeira convocação. Confesso que fiquei contando as horas para chegar aqui logo. Fui bem recebido por todo mundo, a alegria é enorme de receber o material e a ficha cair. Vou pedir para todos os jogadores assinarem a primeira camisa, fazer um quadro e deixar de lembrança. Estou muito feliz.”

Nesta convocação, ele disputa espaço com Caio Henrique, do Monaco, e Alex Sandro, do Flamengo.

Trajetória até o auge

Natural de Recife, Juba foi revelado pelo Sport e teve passagem pelo Confiança antes de chegar ao Bahia, em 2023. No clube baiano, vive o melhor momento da carreira.

“Tudo o que eu passei até chegar aqui valeu muito a pena. A gente passa dificuldades, mas eu nunca desisti. Isso foi muito importante para chegar na Seleção. Toda a minha família esteve ao meu lado nos momentos ruins e isso foi importante para o meu crescimento.”

Influência de Rogério Ceni

O lateral também destacou o papel do técnico Rogério Ceni em sua evolução. “O professor Rogério é um cara que sempre busca no dia a dia passar o melhor para nós nos treinos. Ele sempre fala que fazendo belos treinos e jogos, um grande trabalho no clube, temos chances de chegar à Seleção. Esse ano já veio o Jean (Lucas), agora eu, e crescendo podemos ter outros jogadores. O Rogério está sempre nos incentivando para chegar aqui.”

Olho na Europa e aprendizado

Ciente da diferença entre o futebol brasileiro e o europeu, Juba vê na Seleção uma oportunidade de amadurecer. “Creio que o nível de jogo mundial, o nível da Europa é bem diferente. São jogadores totalmente diferentes, um estilo diferente. Espero que eu possa assimilar as melhores coisas e possa passar alguma coisa que saiu daqui lá para o Bahia.”

