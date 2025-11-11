Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lateral do Bahia, Juba realiza sonho com Seleção e mira alto: 'Tenho chance de estar na Copa'

Jogador elogia Ancelotti e Rogério Ceni, e fala sobre desejo de se firmar na posição mais aberta da Seleção

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:25

Luciano Juba
Luciano Juba Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Luciano Juba ainda assimila o momento que está vivendo. Aos 26 anos, o lateral-esquerdo do Bahia realiza o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira e já pensa em voos mais altos - o principal deles, uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

“Tenho o sonho de chegar na Seleção pela primeira vez e eu consegui isso. Todo jogador sonha com uma Copa do Mundo. Se eu continuar me destacando no meu clube e aproveitar essa oportunidade, creio que, com fé em Deus, tenho chances de estar na Copa”, declarou.

O jogador foi convocado para esta Data Fifa, em que o Brasil enfrenta Senegal e Tunísia. A posição que ele ocupa é uma das mais indefinidas na Seleção desde o Mundial do Catar, em 2022 - já são 11 atletas diferentes chamados para a lateral esquerda.

Luciano Juba

Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Letícia Martins/ EC Bahia
Luciano Juba por Marina Silva/CORREIO
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação/EC Bahia
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação ECBahia
Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba por Felipe Oliveira
Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO
Luciano Juba por Felipe Oliveira
Luciano Juba  por Felipe Oliveira / ECB
1 de 15
Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO

“Sabemos que todos falam que é uma posição difícil para achar alguém, mas temos grandes jogadores convocados para esta posição. O mister (Ancelotti) está observando bem e vai escolher os melhores. O próprio Ancelotti falou que eu sou um cara com uma qualidade técnica muito boa, bons passes, na construção de jogo isso pode ser importante”, afirmou o pernambucano.

Primeira convocação e emoção

Juba não escondeu o quanto se emocionou ao ver seu nome na lista. “Foi uma emoção muito grande ouvir meu nome ser anunciado na primeira convocação. Confesso que fiquei contando as horas para chegar aqui logo. Fui bem recebido por todo mundo, a alegria é enorme de receber o material e a ficha cair. Vou pedir para todos os jogadores assinarem a primeira camisa, fazer um quadro e deixar de lembrança. Estou muito feliz.”

Nesta convocação, ele disputa espaço com Caio Henrique, do Monaco, e Alex Sandro, do Flamengo.

Leia mais

Imagem - Luciano Juba se apresenta à Seleção em Londres para últimos jogos do Brasil em 2025

Luciano Juba se apresenta à Seleção em Londres para últimos jogos do Brasil em 2025

Imagem - Com Luciano Juba, Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos

Com Luciano Juba, Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos

Imagem - Rogério Ceni rasga elogios à Jean Lucas e projeta Juba na Seleção Brasileira

Rogério Ceni rasga elogios à Jean Lucas e projeta Juba na Seleção Brasileira

Trajetória até o auge

Natural de Recife, Juba foi revelado pelo Sport e teve passagem pelo Confiança antes de chegar ao Bahia, em 2023. No clube baiano, vive o melhor momento da carreira.

“Tudo o que eu passei até chegar aqui valeu muito a pena. A gente passa dificuldades, mas eu nunca desisti. Isso foi muito importante para chegar na Seleção. Toda a minha família esteve ao meu lado nos momentos ruins e isso foi importante para o meu crescimento.”

Influência de Rogério Ceni

O lateral também destacou o papel do técnico Rogério Ceni em sua evolução. “O professor Rogério é um cara que sempre busca no dia a dia passar o melhor para nós nos treinos. Ele sempre fala que fazendo belos treinos e jogos, um grande trabalho no clube, temos chances de chegar à Seleção. Esse ano já veio o Jean (Lucas), agora eu, e crescendo podemos ter outros jogadores. O Rogério está sempre nos incentivando para chegar aqui.”

Olho na Europa e aprendizado

Ciente da diferença entre o futebol brasileiro e o europeu, Juba vê na Seleção uma oportunidade de amadurecer. “Creio que o nível de jogo mundial, o nível da Europa é bem diferente. São jogadores totalmente diferentes, um estilo diferente. Espero que eu possa assimilar as melhores coisas e possa passar alguma coisa que saiu daqui lá para o Bahia.”

Encontro com Ancelotti

O jogador contou ainda como foi o primeiro contato com o técnico e os novos companheiros. “Fiz uma boa viagem, cheguei aqui e já tinha alguns jogadores. Quando desci para o almoço, a rapaziada foi chegando, o Mister também, pude dar um abraço nele e nos jogadores. Fui bem recebido e espero fazer uma boa Data Fifa.”

Tags:

Copa do Mundo Luciano Juba Seleção Brasileira

Mais recentes

Imagem - Atacante do Flamengo é flagrado em noitada e revolta torcedores: 'Não consegue se controlar'

Atacante do Flamengo é flagrado em noitada e revolta torcedores: 'Não consegue se controlar'
Imagem - Empatória? Vitória volta a ser time com mais empates na Série A após 0x0 com o Botafogo

Empatória? Vitória volta a ser time com mais empates na Série A após 0x0 com o Botafogo
Imagem - Apenas dois jogadores do Bahia marcaram mais gols em suas temporadas de estreia que Willian José

Apenas dois jogadores do Bahia marcaram mais gols em suas temporadas de estreia que Willian José

MAIS LIDAS

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
01

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
02

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador
03

Porteiro agride colega com capacete em guarita de condomínio em Salvador

Imagem - Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista
04

Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista