ESTÃO COM MORAL

Rogério Ceni rasga elogios à Jean Lucas e projeta Juba na Seleção Brasileira

Jogada da dupla decidiu o triunfo do Bahia diante do Fluminense

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:17

Ceni em coletiva após a partida contra o Fluminense Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em uma noite em que o Bahia não teve uma atuação tão inspirada como de costume, o talento individual de Jean Lucas e Luciano Juba fez a diferença e garantiu vantagem sobre o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. Já na reta final do duelo, que terminou empatado nesta quinta-feira (28), na Arena Fonte Nova, o volante acertou um lançamento primoroso para o lateral, que apareceu como atacante e marcou um belo gol, assegurando o triunfo do Esquadrão de Aço.

O desempenho diante do Flu, aliado ao bom momento que vivem na temporada, rendeu muitos elogios de Rogério Ceni após a partida. O treinador destacou o alto nível de Jean Lucas desde a sua chegada no ano passado e exaltou a evolução de Juba, projetando inclusive uma convocação do lateral para a Seleção Brasileira em breve.

“Escutem o que eu estou falando: fatalmente teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira neste ano”, afirmou Ceni, se referindo a Juba.

“Menino fantástico, com talento, passe e construção. Talvez o jogador que mais cresceu desde nossa chegada, quando ele jogava aberto [Luciano Juba]. Jean Lucas também, alguns se adaptaram. Jean joga sempre em uma casa acima em relação ao que era no Santos”, completou o treinador.

“Juba tem feito essa função com maestria, ora por dentro, ora na ultrapassagem, no ataque ao espaço. Depois do lançamento primoroso do Jean, ele teve calma para dominar, cortar e finalizar. Teve um pouco de sorte, desviou no Guga e matou o Fábio”, concluiu.

Com a jogada decisiva da dupla, o Bahia construiu uma boa vantagem para o jogo da volta, marcado para o dia 10 de setembro, no Maracanã. O time tricolor joga por um empate para chegar às semifinais da Copa do Brasil, fase inédita na história do clube.

Apesar da vantagem, o Bahia terá de lidar com o desgaste físico. Neste domingo (31), as duas equipes atuam fora de casa pelo Brasileirão: o Bahia enfrenta o Mirassol e o Fluminense encara o Santos. Na sequência, a equipe carioca terá uma pausa na Data Fifa para se preparar, enquanto o Esquadrão disputa a final da Copa do Nordeste contra o Confiança. O primeiro duelo será no dia 3 de setembro, em Aracaju, e a decisão em Salvador, no dia 9.