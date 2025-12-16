REINO UNIDO

Motorista que atropelou torcedores do Liverpool é condenado a mais de 20 anos de prisão na Inglaterra

Ataque durante comemoração do título da Premier League deixou mais de 130 feridos e causou pânico em Liverpool



Ataque deixou mais de 130 pessoas feridas Crédito: Reprodução

Um motorista que atropelou uma multidão de torcedores do Liverpool durante as comemorações do título da Premier League foi condenado, nesta terça-feira, a mais de 21 anos e meio de prisão. O ataque deixou mais de 130 pessoas feridas e chocou a cidade inglesa.

Paul Doyle conduzia uma minivan quando avançou contra os torcedores no dia 26 de maio, transformando a celebração em uma cena de terror que durou cerca de dois minutos. O veículo só foi parado após a intervenção de um pedestre, que conseguiu entrar no carro e forçar o motorista a interromper a ação, enquanto pessoas permaneciam presas sob o automóvel.

Durante a sentença no Tribunal da Coroa de Liverpool, o juiz Andrew Menary descreveu a gravidade dos atos. Segundo ele, Doyle avançou em alta velocidade, atingindo pessoas de frente, arremessando vítimas sobre o capô, passando por cima de corpos e esmagando carrinhos de bebê, o que provocou pânico generalizado entre os presentes.

De acordo com a promotoria, o motorista agiu por raiva após se irritar por não conseguir atravessar a área congestionada para buscar amigos que haviam participado do desfile do título. Imagens da câmera instalada no painel do veículo registraram Doyle buzinando insistentemente, xingando pedestres e gritando para que saíssem da frente momentos antes dos atropelamentos.

No mês passado, ele se declarou culpado de 31 acusações, incluindo direção perigosa, lesão corporal grave e agressão intencional. Durante os dois dias de audiência, Doyle chorou enquanto promotores exibiam vídeos explícitos do ataque e liam depoimentos emocionados de dezenas de vítimas, muitas ainda em recuperação física ou traumatizadas psicologicamente.

Diversos torcedores relataram que, no momento do ocorrido, acreditaram estar diante de um ataque terrorista. Para o promotor Paul Greaney, no entanto, a motivação foi diferente. Segundo ele, tratou-se de “um homem enfurecido, dominado pela própria raiva”, cujas consequências foram devastadoras.