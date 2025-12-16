Acesse sua conta
PSG é condenado a pagar mais de R$ 390 milhões a Mbappé após decisão da Justiça francesa

Tribunal trabalhista de Paris dá vitória unânime ao atacante em disputa por salários e bônus após saída para o Real Madrid

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14:40

Mbappé em treino do PSG: jogador começou última temporada no clube
Mbappé fez 264 jogos em sete temporadas pelo PSG

Um tribunal trabalhista de Paris decidiu, de forma unânime, nesta terça-feira (16), que o Paris Saint-Germain deverá pagar mais de 60 milhões de euros a Kylian Mbappé em valores referentes a salários e bônus não quitados ao fim do contrato do jogador com o clube. A quantia gira em torno de R$ 390 milhões, na cotação atual.

A decisão é mais um capítulo da longa disputa judicial entre as partes, iniciada após a saída do atacante rumo ao Real Madrid, em 2024, sem custos de transferência. Os argumentos finais foram apresentados no mês passado ao Conselho Trabalhista de Paris, em um processo marcado por acusações mútuas e cifras elevadas.

Os representantes legais de Mbappé afirmaram que o PSG deixou de cumprir obrigações contratuais e que a sentença reforça a aplicação da legislação trabalhista no futebol profissional. Segundo eles, o clube não pagou salários e bônus referentes aos meses de abril, maio e junho de 2024.

Inicialmente, o estafe do jogador reivindicava mais de 260 milhões de euros, enquanto o PSG entrou com pedido contrário, cobrando cerca de 440 milhões de euros por supostos prejuízos financeiros e “perda de oportunidade” após a saída gratuita do atleta.

A relação entre Mbappé e o clube se deteriorou em 2023, quando o atacante optou por não renovar o contrato, que se encerraria no meio de 2024. A decisão frustrou os planos do PSG, que havia oferecido ao jogador o contrato mais valioso de sua história em 2022 e contava com uma venda futura para equilibrar as finanças.

Como consequência, Mbappé foi afastado da pré-temporada e treinou separadamente, além de ficar fora da rodada de abertura do Campeonato Francês. Posteriormente, após negociações internas, retornou ao time principal para disputar sua última temporada — tratativas que se tornaram ponto central da disputa judicial.

O PSG sustentou que havia um acordo firmado em agosto de 2023 prevendo redução salarial caso o jogador deixasse o clube sem custos, alegação contestada pela defesa do atleta, que afirmou não existir qualquer documento que comprovasse a renúncia aos valores.

Mbappé deixou o PSG em 2024 como maior artilheiro da história do clube, com 256 gols em sete temporadas, e assinou com o Real Madrid sem custos, encerrando uma das relações mais emblemáticas — e turbulentas — do futebol europeu recente.

