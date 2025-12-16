Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ranking da Conmebol 2026: veja as posições de Bahia e Vitória

Enquanto o Esquadrão ganhou 14 posições, o Leão da Barra está fora do top-100

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:10

Torcidas de Bahia e Vitória
Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

O Ranking de Clubes da Conmebol 2026, divulgado nesta segunda-feira (15), trouxe um retrato claro do momento vivido pelos clubes baianos no cenário continental. O Bahia aparece em trajetória de crescimento e ocupa agora a 63ª colocação, com 831,8 pontos, enquanto o Vitória surge mais atrás, na 132ª posição, somando 186,3 pontos.

O avanço do Tricolor de Aço chama atenção: foram 14 posições ganhas em relação à última atualização. O salto é consequência direta do retorno do clube às competições sul-americanas nos últimos anos, especialmente a Libertadores. Já o Leão da Barra, que voltou nesta temporada ao cenário internacional, ainda paga o preço pela ausência de oito anos em torneios continentais.

Ranking atualizado da Conmebol

1º - Palmeirasl por Reprodução
2º - Flamengo  por Reprodução
3ª - River Palte (Argentina) por Reprodução
4º - Boca Juniors (Argentina) por Reprodução
5º - Peñarol (Uruguai) por Reprodução
6º - Atlético-MG por Reprodução
7º - São Paulo  por Reprodução
8º - Nacional (Uruguai) por Reprodução
9º - Racing Club (Argentina) por Reprodução
10º - LDU (Equador) por Reprodução
11º - Fluminense por Reprodução
12º - Atlhetico-PR por Reprodução
13º - Internacional por Reprodução
14º - Grêmio por Reprodução
15º - Olimpia (Paraguai) por Reprodução
16º - Independiente del Valle (Equador) por Reprodução
17º - Libertad (Paraguai) por Reprodução
18º - Estudiantes (Argentina) por Reprodução
19º - Botafogo (Brasil) por Reprodução
20º - Cerro Porteño (Paraguai) por Reprodução
21º - Lanús (Argentina) por Reprodução
22º - Corinthians por Reprodução
23º - Bolivar (Bolívia) por Reprodução
24º - Independiente (Argentina) por Reprodução
25º - Colo-Colo (Chile) por Reprodução
26º - Vélez Sarsfield (Argentina) por Reprodução
27º - Santos por Reprodução
28º - Barcelona de Guayaquil (Equador) por Reprodução
29º - Cruzeiro por Reprodução
30º - Atlético Nacional (Colômbia) por Reprodução
31º - Fortaleza por Reprodução
43º - RB Bragantino por Reprodução
61º - Vasco da Gama por Reprodução
63º - Bahia  por Reprodução
73º - Ceará por Reprodução
78º - América-MG por Reprodução
89º - Cuiabá por Reprodução
96º - Goiás por Reprodução
132º - Vitória por Reprodução
170º - Ponte Preta por Reprodução
178º - Coritiba por Reprodução
1 de 41
1º - Palmeirasl por Reprodução

Como funciona o ranking da Conmebol

Diferentemente de uma simples classificação por temporada, o ranking da Conmebol é construído a partir de critérios acumulativos, que avaliam o desempenho dos clubes ao longo do tempo. O peso maior está nas últimas dez edições da Libertadores e da Copa Sul-Americana, com pontuações que variam de acordo com fases alcançadas, vitórias, empates e títulos.

Na Libertadores, por exemplo, um clube pode somar desde poucos pontos por uma eliminação precoce até mais de mil pontos em caso de título, considerando campanha, resultados e bônus por classificação. A Sul-Americana segue lógica semelhante, porém com pontuação inferior.

Além disso, entram na conta: o coeficiente histórico, que considera campanhas entre 1960 e 2014, e o desempenho nos campeonatos nacionais na última década, com pontos extras para títulos, embora esses resultados percam peso com o passar dos anos. Esse modelo explica por que o ranking não reflete apenas o desempenho da temporada mais recente.

Confira as quipes já garantidas na fase de grupos da Libertadores 2026

Flamengo (Brasil) por Reprodução
Palmeiras (Brasil) por Reprodução
Cruzeiro (Brasil) por Reprodução
Mirassol (Brasil) por Reprodução
Fluminense (Brasil) por Reprodução
Boca Juniors (Argentina) por Reprodução
Lanús (Argentina) por Reprodução
Platentense (Argentina) por Reprodução
Independiente Rivadavia por Reprodução
Rosario Central (Argentina) por Reprodução
The Strongest (Bolívia) por Reprodução
Bolivar (Bolívia) por Reprodução
Always Ready (Bolívia) por Reprodução
Independiente del Valle (Equador) por Reprodução
LDU (Equador) por Reprodução
Coquimbo Unido (Chile) por Reprodução
Universidad Cátolica (Chile) por Reprodução
Independiente Santa Fé (Colômbia) por Reprodução
Deportes Tolima (Colômbia) por Reprodução
Cerro Porteño (Paraguai) por Reprodução
Libertad (Paraguai) por Reprodução
Nacional (Uruguai) por Reprodução
Peñarol (Uruguai) por Reprodução
Cusco FC (Peru) por Reprodução
Sporting Cristal (Peru) por Reprodução
Universitario (Peru) por Reprodução
Deportivo La Guaira (Venenzuela) por Reprodução
Universidad Central (Venezuela) por Reprodução
1 de 28
Flamengo (Brasil) por Reprodução

O impacto do ranking nos sorteios continentais

O Ranking da Conmebol não é apenas simbólico. Ele tem papel decisivo na formação dos potes dos sorteios da Libertadores e da Sul-Americana. Os clubes melhor posicionados se tornam cabeças de chave, evitando confrontos diretos logo na fase de grupos.

Para a Libertadores 2026, por exemplo, times como Palmeiras, Flamengo e Fluminense vão a ocupar o Pote 1. Já equipes com menor pontuação acabam nos potes inferiores, enfrentando caminhos mais difíceis.

No caso dos baianos, o cenário é desafiador. O Bahia, mesmo em ascensão, ainda figura fora do grupo principal e, caso avance da fase preliminar da Libertadores e se classifique para a fase de grupos, deve ficar no pote 4.

LEIA MAIS 

Confira quando Bahia e Vitória se enfrentam na Série A de 2026

Veja a tabela completa do Bahia na Série A de 2026

Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

Bahia e Vitória estão entre os times com maior taxa de lotação na Série A 2025; confira o ranking

Bahia e Vitória se destacam no top-20 de pontos conquistados na Série A na era dos pontos corridos

Tags:

Bahia Vitória Conmebol

Mais recentes

Imagem - Motorista que atropelou torcedores do Liverpool é condenado a mais de 20 anos de prisão na Inglaterra

Motorista que atropelou torcedores do Liverpool é condenado a mais de 20 anos de prisão na Inglaterra
Imagem - PSG é condenado a pagar mais de R$ 390 milhões a Mbappé após decisão da Justiça francesa

PSG é condenado a pagar mais de R$ 390 milhões a Mbappé após decisão da Justiça francesa
Imagem - Bahia acerta a venda de Rafael Ratão ao futebol chinês por valor milionário

Bahia acerta a venda de Rafael Ratão ao futebol chinês por valor milionário

MAIS LIDAS

Imagem - Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)
01

Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)

Imagem - Por que alguns signos parecem 'abençoados' enquanto outros vivem ondas de azar? Astrólogos explicam
02

Por que alguns signos parecem 'abençoados' enquanto outros vivem ondas de azar? Astrólogos explicam

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa
03

Anjo da Guarda desta terça (16 de dezembro) anuncia para 4 signos: fim de cobranças e expectativas, é hora de respirar e soltar o que pesa

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (16 de dezembro): oportunidades financeiras inesperadas movimentam o dia
04

Cor e número da sorte de hoje (16 de dezembro): oportunidades financeiras inesperadas movimentam o dia