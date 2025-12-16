BA-VI CONTINENTAL

Ranking da Conmebol 2026: veja as posições de Bahia e Vitória

Enquanto o Esquadrão ganhou 14 posições, o Leão da Barra está fora do top-100

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:10

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

O Ranking de Clubes da Conmebol 2026, divulgado nesta segunda-feira (15), trouxe um retrato claro do momento vivido pelos clubes baianos no cenário continental. O Bahia aparece em trajetória de crescimento e ocupa agora a 63ª colocação, com 831,8 pontos, enquanto o Vitória surge mais atrás, na 132ª posição, somando 186,3 pontos.

O avanço do Tricolor de Aço chama atenção: foram 14 posições ganhas em relação à última atualização. O salto é consequência direta do retorno do clube às competições sul-americanas nos últimos anos, especialmente a Libertadores. Já o Leão da Barra, que voltou nesta temporada ao cenário internacional, ainda paga o preço pela ausência de oito anos em torneios continentais.

Ranking atualizado da Conmebol 1 de 41

Como funciona o ranking da Conmebol

Diferentemente de uma simples classificação por temporada, o ranking da Conmebol é construído a partir de critérios acumulativos, que avaliam o desempenho dos clubes ao longo do tempo. O peso maior está nas últimas dez edições da Libertadores e da Copa Sul-Americana, com pontuações que variam de acordo com fases alcançadas, vitórias, empates e títulos.

Na Libertadores, por exemplo, um clube pode somar desde poucos pontos por uma eliminação precoce até mais de mil pontos em caso de título, considerando campanha, resultados e bônus por classificação. A Sul-Americana segue lógica semelhante, porém com pontuação inferior.

Além disso, entram na conta: o coeficiente histórico, que considera campanhas entre 1960 e 2014, e o desempenho nos campeonatos nacionais na última década, com pontos extras para títulos, embora esses resultados percam peso com o passar dos anos. Esse modelo explica por que o ranking não reflete apenas o desempenho da temporada mais recente.

Confira as quipes já garantidas na fase de grupos da Libertadores 2026 1 de 28

O impacto do ranking nos sorteios continentais

O Ranking da Conmebol não é apenas simbólico. Ele tem papel decisivo na formação dos potes dos sorteios da Libertadores e da Sul-Americana. Os clubes melhor posicionados se tornam cabeças de chave, evitando confrontos diretos logo na fase de grupos.

Para a Libertadores 2026, por exemplo, times como Palmeiras, Flamengo e Fluminense vão a ocupar o Pote 1. Já equipes com menor pontuação acabam nos potes inferiores, enfrentando caminhos mais difíceis.