Decisivo, Juba destaca importância de vantagem contra o Fluminense na Copa do Brasil

Lateral anotou o tento que deu o triunfo por 1x0 ao tricolor e deixou a equipe em condições de se classificar com um empate no jogo de volta

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 22:04

Luciano Juba foi o autor do gol que garantiu o triunfo do Bahia contra o Fluminense
Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

Todo time que sonha com o título, especialmente em uma competição de mata-mata, precisa encontrar maneiras de conquistar resultados positivos mesmo quando não apresenta seu melhor futebol. Foi exatamente isso que o Bahia fez na noite desta quinta-feira (28), ao vencer o Fluminense por 1x0, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Embora não tenha repetido atuações inspiradas que já mostrou ao longo da temporada, o Esquadrão compensou com entrega e determinação. A vitória, construída com um gol de Luciano Juba na reta final, deixou a equipe em vantagem na eliminatória. Agora, disputando as quartas da Copa do Brasil pela nona vez, o clube baiano está mais perto do que nunca de alcançar uma inédita semifinal.

“Sabíamos que teríamos um jogo muito difícil hoje, mas era fundamental sair na frente neste confronto de dois jogos. Disputar a primeira partida em casa nos dava a responsabilidade de vencer, já que o duelo fora será ainda mais complicado. Agora é descansar para o próximo compromisso, pois a sequência é intensa e precisamos manter o ritmo para continuar brigando no topo”, disse Juba à transmissão do Premiere após o apito final.

Um dos principais nomes da temporada tricolor, o lateral também comentou sobre o gol marcado, um lance digno de Seleção Brasileira. Jean Lucas, convocado por Ancelotti, lançou Juba, que apesar de não estar na lista merecia a convocação, nas costas da defesa do Fluminense. O camisa 46 dominou com categoria, superou a marcação de Guga com estilo e finalizou firme para balançar as redes.

“Sobre o gol, a jogada começou em uma falta. Eu estava na bola e percebi o espaço deixado pelo zagueiro adversário, que estava adiantado. Aproveitei a movimentação, recebi um grande passe, dominei bem e, felizmente, finalizei com precisão para marcar o gol”, analisou o atleta do Esquadrão.

Com a vantagem de poder empatar no jogo de volta, o Bahia decidirá a vaga no dia 10 de setembro, no Maracanã. Antes disso, terá três compromissos importantes: neste domingo (31), enfrenta o Mirassol fora de casa pela 22ª rodada do Brasileirão, e depois disputa as finais da Copa do Nordeste contra o Confiança. O primeiro duelo será em Aracaju, no dia 3 de setembro, e a decisão acontece em Salvador, no dia 9.

