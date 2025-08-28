Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira quais clubes da Copa do Brasil mais investiram em contratações nos últimos cinco anos

Entre os classificadas para as quartas de final, Corinthians é quem menos investiu nesse período, enquanto o Bahia figura no top-3

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:44

Torcidas do Atlético-MG, Bahia, Botafogo e Corinthians
Torcidas do Atlético-MG, Bahia, Botafogo e Corinthians Crédito: Crédito: Shutterstock, Felipe Oliveira/EC Bahia e Divulgação

As disputas das quartas de final da Copa do Brasil 2025 começaram na última quarta-feira (27) com três jogos. O Cruzeiro levou a melhor sobre o Atlético-MG e venceu na casa do rival por 2 a 0, já no clássico carioca, em São Januário, Vasco e Botafogo empataram em 1 a 1, enquanto o Corinthians venceu o Atlhetico-PR por 1 a 0 fora de casa. Nesta quinta-feira (28), o Bahia recebe o Fluminense na Fonte Nova, às 19h30, e fecha os jogos de ida.

Mas entre os oito classificados, quais investiram mais dinheiro em contratações nos últimos cinco anos? Um levantamento da plataforma Sites de Apostas mostra a resposta, com a surpresa de que o Corinthians é a equipe que menos aportou no período analisado, enquanto o Botafogo, SAF desde 2022, e Bahia e Atlético-MG, desde 2023, formam o pódio.

Ranking dos clubes das quartas da Copa do Brasil que mais investiram nos últimos cinco anos

1° Botafogo (R$ 1,26 bilhão) por Imagem: A.RICARDO | Shutterstock
2° Atlético-MG (R$ 465 milhões) por Divulgação
3° Bahia (R$ 436,5 milhões) por Letícia Martins/EC Bahia
4° Cruzeiro (R$ 420 milhões) por Reprodução
5° Vasco (R$ 386,2 milhões)    por Reprodução
6° Fluminense (R$ 325 milhões) por Imagem: A.PAES | Shutterstock
7° Athletico-PR (R$ 312 milhões) por Divulgação
8° Corinthians (R$ 282 milhões)    por DIvulgação
1 de 8
1° Botafogo (R$ 1,26 bilhão) por Imagem: A.RICARDO | Shutterstock

O estudo considerou apenas investimentos em transferências e não leva em conta salários ou direitos de imagem. O Corinthians, que ficou em último entre os oito, trouxe muitos atletas livres no mercado nas últimas temporadas, o que justifica sua colocação.

O Botafogo, por outro lado, virou um clube comprador após se tornar SAF e não poupou investimentos para contratar jogadores caros e com passes vinculados a outros clubes. Nas últimas duas temporadas, o Fogão gastou quase R$ 1 bilhão em reforços. O Bahia é outro clube que aumentou consideravelmente os gastos em contratações depois de virar clube-empresa.

Como os valores apurados são em Euro, do site especializado Transfermarkt, a conversão para o real considerou a cotação em 31 de dezembro de cada um dos anos apurados (a partir de 2021). Em relação a 2025, foi adotado o câmbio a R$ 6,31. Abaixo, veja também a contratação mais cara de cada clube contratado no período.

Contratações mais caras dos clubes nas quartas da Copa do Brasil nos últimos cinco anos

Botafogo: Almada (R4 140 milhões em 2024) por Divulgação/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (R$ 65 milhões em 2024) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Cruzeiro: Walace (R$ 50 milhões em 2024) por Gustavo Martins / Cruzeiro
Vasco: João Victor (R$ 50 milhões em 2024) por Leandro Amorim/Vasco
Atlético-MG: Júnior Santos (R$ 48 milhões em 2025) por Daniela Veiga/Galo
Fluminense: Canobbio (R$ 37 milhões em 2025) por Lucas Merçon/FFC
Athletico-PR: Vitor Roque (R$ 24 milhões em 2022) por José Tramontin/athletico.com.br
Corinthians: Fausto Vera (R$ 37 milhões em 2022) por Agência Corinthians
1 de 8
Botafogo: Almada (R4 140 milhões em 2024) por Divulgação/Botafogo

Leia mais

Imagem - Ancelotti se impressionou com Jean Lucas na Fonte Nova e viu 'padrão europeu' no volante do Bahia

Ancelotti se impressionou com Jean Lucas na Fonte Nova e viu 'padrão europeu' no volante do Bahia

Imagem - Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova em busca das semifinais da Copa do Brasil

Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova em busca das semifinais da Copa do Brasil

Imagem - Bahia x Fluminense: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bahia x Fluminense: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Mais recentes

Imagem - Decisivo, Juba destaca importância de vantagem contra o Fluminense na Copa do Brasil

Decisivo, Juba destaca importância de vantagem contra o Fluminense na Copa do Brasil
Imagem - Juba decide no fim, Bahia vence o Fluminense e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil

Juba decide no fim, Bahia vence o Fluminense e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil
Imagem - Salvador será sede de torneio internacional Masters de tênis

Salvador será sede de torneio internacional Masters de tênis

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua