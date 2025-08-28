Confira quais clubes da Copa do Brasil mais investiram em contratações nos últimos cinco anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:44
As disputas das quartas de final da Copa do Brasil 2025 começaram na última quarta-feira (27) com três jogos. O Cruzeiro levou a melhor sobre o Atlético-MG e venceu na casa do rival por 2 a 0, já no clássico carioca, em São Januário, Vasco e Botafogo empataram em 1 a 1, enquanto o Corinthians venceu o Atlhetico-PR por 1 a 0 fora de casa. Nesta quinta-feira (28), o Bahia recebe o Fluminense na Fonte Nova, às 19h30, e fecha os jogos de ida.
Mas entre os oito classificados, quais investiram mais dinheiro em contratações nos últimos cinco anos? Um levantamento da plataforma Sites de Apostas mostra a resposta, com a surpresa de que o Corinthians é a equipe que menos aportou no período analisado, enquanto o Botafogo, SAF desde 2022, e Bahia e Atlético-MG, desde 2023, formam o pódio.
O estudo considerou apenas investimentos em transferências e não leva em conta salários ou direitos de imagem. O Corinthians, que ficou em último entre os oito, trouxe muitos atletas livres no mercado nas últimas temporadas, o que justifica sua colocação.
O Botafogo, por outro lado, virou um clube comprador após se tornar SAF e não poupou investimentos para contratar jogadores caros e com passes vinculados a outros clubes. Nas últimas duas temporadas, o Fogão gastou quase R$ 1 bilhão em reforços. O Bahia é outro clube que aumentou consideravelmente os gastos em contratações depois de virar clube-empresa.
Como os valores apurados são em Euro, do site especializado Transfermarkt, a conversão para o real considerou a cotação em 31 de dezembro de cada um dos anos apurados (a partir de 2021). Em relação a 2025, foi adotado o câmbio a R$ 6,31. Abaixo, veja também a contratação mais cara de cada clube contratado no período.
