Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova em busca das semifinais da Copa do Brasil

Confronto contra os cariocas ocorre nesta quinta-feira (28), a partir das 19h30

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 05:00

Bahia reencontra o Fluminense, agora pela Copa do Brasil
Bahia reencontra o Fluminense, agora pela Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O momento do torcedor do Bahia é de desfrutar o sonho se tornando realidade. Após consolidação no G-4 e um jogador convocado, agora o Tricolor vive uma chance de seguir para as semifinais da Copa do Brasil. Para isso, precisará vencer o Fluminense, que enfrenta o Esquadrão nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da competição nacional. A bola a partir das 19h30 no gramado da Arena Fonte Nova.

O objetivo do Bahia no confronto é vencer em casa para levar a vantagem ao Rio de Janeiro, pelo menos é o que disse o atacante uruguaio Lucho Rodríguez. "Sabemos que eles são um time forte, mas em casa temos que fazer a diferença para entrar com a vantagem no segundo jogo. Vai ser um jogo difícil, equilibrado, agradável de assistir, mas vamos tentar fazer de tudo o que pudermos para levar o Bahia o mais longe possível", deu o recado.

Além do atacante, Everton Ribeiro também reforçou o desejo de sair na frente do confronto. "É um jogo difícil. A gente sabe que o Fluminense vem bem nas copas durante esse ano, temos que ter muita atenção e trabalhar bem durante a semana para fazer um grande jogo. Se começar com o triunfo e levar uma vantagem, vai ser muito bom", afirmou.

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8)

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 12
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar do desejo de comemorar o triunfo junto à torcida, o histórico das duas equipes aponta para um empate. Bahia e Fluminense se enfrentaram apenas duas vezes na história pela Copa do Brasil. Na Fonte Nova, os dois times empataram por 2x2, enquanto a partida terminou por 1x1 no Rio de Janeiro. Vale destacar que o último confronto entre baianos e cariocas, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, acabou com o placar de 3x3.

O histórico pouco importa frente ao momento vivido pelo Tricolor na temporada. Após vencer o Santos dentro de casa, o Esquadrão se consolidou ainda mais dentro do G-4 da Série A, com quatro pontos de diferença para o Botafogo. Além disso, a véspera do jogo contra o Fluminense contou com a notícia de que Jean Lucas foi convocado para o lugar do lesionado Joelinton na Seleção Brasileira.

Motivados para continuar fazendo história, o Bahia vai ter um reforço importante para o confronto diante do Tricolor das Laranjeiras. O atacante Erick Pulga, responsável direto por 16 gols marcados pelo Esquadrão na temporada, se recuperou de lesão e foi relacionado para o confronto. A dúvida, no entanto, está na titularidade do camisa 16. Pelo tempo parado, há a possibilidade de que Cauly comece entre os onze.

Leia mais

Imagem - Com dois reforços e sete desfalques, Bahia encerra preparação para encarar o Fluminense

Com dois reforços e sete desfalques, Bahia encerra preparação para encarar o Fluminense

Imagem - Bahia x Fluminense: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bahia x Fluminense: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Imagem - Bahia volta a ter um jogador convocado para Seleção Brasileira após 34 anos

Bahia volta a ter um jogador convocado para Seleção Brasileira após 34 anos

Além do atacante tricolor, o técnico Rogério Ceni ainda conta com as chegadas de João Paulo, Luiz Gustavo e Mateo Sanabria para reforçar o elenco em 2025. Desses, apenas o goleiro pode pintar na partida, já que o zagueiro já atuou na competição pelo Vasco e não pode defender o Bahia. Já o argentino precisa de tempo para se adequar fisicamente, já que não disputa uma partida oficial desde o fim de junho.

Para complicar a montagem do time, Ceni precisa contornar mais uma lesão. Diante do Santos, Ademir deixou o campo ainda no primeiro tempo e é desfalque na Copa do Brasil. O camisa sete se junta a uma lista que contava com outros seis jogadores. São eles: Caio Alexandre, Michel Araujo, Gilberto, Fredi, Kanu e Erick.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua