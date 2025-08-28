TRICOLOR MOTIVADO

Bahia recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova em busca das semifinais da Copa do Brasil

Confronto contra os cariocas ocorre nesta quinta-feira (28), a partir das 19h30

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 05:00

Bahia reencontra o Fluminense, agora pela Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O momento do torcedor do Bahia é de desfrutar o sonho se tornando realidade. Após consolidação no G-4 e um jogador convocado, agora o Tricolor vive uma chance de seguir para as semifinais da Copa do Brasil. Para isso, precisará vencer o Fluminense, que enfrenta o Esquadrão nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da competição nacional. A bola a partir das 19h30 no gramado da Arena Fonte Nova.

O objetivo do Bahia no confronto é vencer em casa para levar a vantagem ao Rio de Janeiro, pelo menos é o que disse o atacante uruguaio Lucho Rodríguez. "Sabemos que eles são um time forte, mas em casa temos que fazer a diferença para entrar com a vantagem no segundo jogo. Vai ser um jogo difícil, equilibrado, agradável de assistir, mas vamos tentar fazer de tudo o que pudermos para levar o Bahia o mais longe possível", deu o recado.

Além do atacante, Everton Ribeiro também reforçou o desejo de sair na frente do confronto. "É um jogo difícil. A gente sabe que o Fluminense vem bem nas copas durante esse ano, temos que ter muita atenção e trabalhar bem durante a semana para fazer um grande jogo. Se começar com o triunfo e levar uma vantagem, vai ser muito bom", afirmou.

Apesar do desejo de comemorar o triunfo junto à torcida, o histórico das duas equipes aponta para um empate. Bahia e Fluminense se enfrentaram apenas duas vezes na história pela Copa do Brasil. Na Fonte Nova, os dois times empataram por 2x2, enquanto a partida terminou por 1x1 no Rio de Janeiro. Vale destacar que o último confronto entre baianos e cariocas, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, acabou com o placar de 3x3.

O histórico pouco importa frente ao momento vivido pelo Tricolor na temporada. Após vencer o Santos dentro de casa, o Esquadrão se consolidou ainda mais dentro do G-4 da Série A, com quatro pontos de diferença para o Botafogo. Além disso, a véspera do jogo contra o Fluminense contou com a notícia de que Jean Lucas foi convocado para o lugar do lesionado Joelinton na Seleção Brasileira.

Motivados para continuar fazendo história, o Bahia vai ter um reforço importante para o confronto diante do Tricolor das Laranjeiras. O atacante Erick Pulga, responsável direto por 16 gols marcados pelo Esquadrão na temporada, se recuperou de lesão e foi relacionado para o confronto. A dúvida, no entanto, está na titularidade do camisa 16. Pelo tempo parado, há a possibilidade de que Cauly comece entre os onze.

Além do atacante tricolor, o técnico Rogério Ceni ainda conta com as chegadas de João Paulo, Luiz Gustavo e Mateo Sanabria para reforçar o elenco em 2025. Desses, apenas o goleiro pode pintar na partida, já que o zagueiro já atuou na competição pelo Vasco e não pode defender o Bahia. Já o argentino precisa de tempo para se adequar fisicamente, já que não disputa uma partida oficial desde o fim de junho.