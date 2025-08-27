Acesse sua conta
Com dois reforços e sete desfalques, Bahia encerra preparação para encarar o Fluminense

Equipe conta com o retorno de Erick Pulga, além do goleio João Paulo; Ademir, Caio Alexandre, Michel Araujo, Gilberto, Fredi, Kanu e Erick estão fora por lesão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:47

Último treino do Bahia antes de embate
Último treino do Bahia antes de embate Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia finalizou na manhã desta quarta-feira (27) os preparativos para o duelo contra o Fluminense, marcado para quinta-feira (28), às 19h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O ponto alto das atividades foi a presença de Erick Pulga, que treinou normalmente pelo segundo dia seguido e voltou a ficar à disposição.

O último treino, comandado pelo técnico Rogério Ceni, teve foco tático. A atividade começou com um exercício de controle de posse de bola em espaço reduzido. Em seguida, o grupo partiu para um treino tático, no qual Ceni interveio diversas vezes para dar instruções. Para finalizar, os jogadores realizaram trabalhos específicos: a defesa aprimorou suas ações, enquanto o setor ofensivo treinou finalizações.

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Fluminense (26/8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia

O treino contou com a presença dos recém contratados João Paulo, Luiz Gustavo e Mateo Sanabria em todas as atividades em campo. No entanto, apenas o goleiro vai para o embate contra o Fluminense. O zagueiro Luiz Gustavo, está impedido de jogar por já ter disputado uma partida pelo Vasco nesta edição da competição, enquanto o atacante, por falta de ritmo, não deve ser relacionado.

Ceni também terá sete desfalques por conta de lesões. Ademir, Caio Alexandre, Michel Araujo, Fredi, Kanu e Erick estão entregues ao departamento médico, enquanto Gilberto segue na fase de transição.

Disputando as quartas da Copa do Brasil pela nona vez, o Esquadrão vai tentar tirar proveito do mando de campo para abrir uma boa vantagem e finalmente conseguir avançar às semis da competição pela primeira vez.

