PENDUROU AS CHUTEIRAS

'Tem conversas em andamento', revela Danilo Fernandes sobre futuro após aposentadoria

Goleiro do Esquadrão vai se aposentar ao final da temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23:38

Danilo Fernandes se despediu da torcida do Bahia contra o Sport Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Toda história tem início, meio e fim. Para Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, o ano de 2025 marca o último do jogador no futebol profissional. O atleta anunciou a aposentadoria ao fim da temporada na terça-feira (2) e se despediu da torcida tricolor na Fonte Nova nesta quarta-feira (3), durante o triunfo por 2x0 diante do Sport. Após o final da partida, o jogador foi celebrado pelos companheiros de equipe e homenageado dentro de campo.

Ainda na noite desta quarta-feira (3), o camisa 1 concedeu entrevista coletiva e refletiu sobre a própria carreira. "Agradecer por tudo. Eu vejo o quanto meus pais lutaram por isso, o quanto eles me acompanharam no início da da minha carreira e gratidão eterna que eu tenho por isso. Eles sabem o quanto está sendo reconhecido hoje tudo aquilo que foi feito lá atrás. Sofremos juntos e hoje podemos sorrir um pouco e ver que valeu a pena", iniciou.

Danilo Fernandes anuncia aposentadoria 1 de 9

"Durante a caminhada tem muita pedra pela frente, tem muito obstáculo que precisa ser chutado pro lado. Houveram dores, sorrisos, alegrias, tristezas, mas hoje é só alegria, só agradecer por tudo que eu vivi, por tudo que eles viveram comigo. Agora uma nova etapa da vida. Agradeço a cada momento, cada minuto que eles estiveram e estarão comigo. Tenho certeza que seremos ainda mais felizes agora. Não vai ser fácil, o medo tá aí, mas vai com medo mesmo", complementou.

Questionado sobre o futuro, o goleiro disse que vai aproveitar os últimos dias como jogador de futebol antes de pensar na próxima fase da vida. No entanto, Danilo antecipou que deve continuar envolvido com o esporte. "São praticamente 30 anos vivendo do futebol. Fica um pouco difícil até de sair desse mundo. Vou curtir mais alguns dias. Até o dia 31 de dezembro eu ainda sou jogador profissional. A partir do dia primeiro, a gente vê. Tem algumas conversas em andamento e eu gostaria de devolver um pouco pro futebol o que ele tanto me proporcionou", respondeu.

Com a experiência de muito tempo e muitos times, o goleiro também dedicou um tempo da sua despedida para dar um conselho para outros que vivem e querem seguir o caminho do esporte profissional. "É viver isso aqui a cada dia com muito amor, muito profissionalismo, muita entrega. Você precisa pagar o preço porque o sucesso e, principalmente, o respeito e o carinho pela pessoa é conquistada a cada dia, independente se joga ou não", deu o recado.

Você precisa fazer o seu melhor e sair com a consciência limpa que você fez o seu melhor. Viva a cada dia com muita alegria porque passa e a hora chega. Curta o seu momento, seja profissional, respeite seus companheiros e pode ter certeza que sozinho você não vai conquistar nada Danilo Fernandes Goleiro do Bahia

Com 64 jogos disputados pelo Bahia, Danilo Fernandes tem como conquistas o Campeonato Baiano (2023 e 2025), uma Copa do Nordeste (2025), um acesso para a Série A (2022), além da vaga na Libertadores (2024 e 2025). Revelado pelo Corinthians, Danillo Fernandes também tem passagem por Sport e Internacional. O goleiro tem no currículo títulos de grande expressão, a exemplo do Mundial de Clubes, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pelo clube paulista.

