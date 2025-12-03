LEI DO EX

Após gol marcado, Luciano Juba celebra triunfo do Bahia: 'A gente precisava muito'

Camisa 46 marcou o segundo gol do Esquadrão no clássico contra o Sport

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 22:25

Luciano Juba marcou o segundo gol do Bahia diante do Sport Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Luciano Juba dominou, chutou e comemorou mais um gol na temporada pelo Bahia na noite desta quarta-feira (3). O tento anotado pelo camisa 46 foi o segundo no triunfo do Esquadrão sobre o Sport, na Arena Fonte Nova. Após o 2x0 na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador comemorou mais um triunfo na temporada e dedicou o gol ao goleiro Danilo Fernandes, que anunciou a aposentadoria ao final da temporada.

Agradeço a Deus por mais um gol com essa camisa, mais um triunfo. A gente precisava muito vencer hoje para seguir na luta pelo nosso objetivo Luciano Juba Lateral do Bahia

"Dedicar esse gol e esse triunfo ao nosso amigo Danilo [Fernandes] que está encerrando aqui junto com a gente, última vez que ele está aqui na Fonte Nova. É muito especial vencer na despedida de um grande amigo, foi uma honra estar trabalhando com ele durante todo esse tempo. Espero que Deus continue abençoando ele, que é um cara fantástico", finalizou.

O clássico nordestino pode ser resumido a uma dominância tricolor durante toda a partida. Nos primeiros 45 minutos, no entanto, o Esquadrão teve dificuldade em superar o goleiro Caíque França antes de Rodrigo Nestor colocar o time à frente do placar nos minutos finais da primeira etapa. Melhor em campo, os comandados de Rogério Ceni logo ampliaram no início do segundo tempo e depois administraram a vantagem até o apito final.