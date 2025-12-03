Acesse sua conta
Após gol marcado, Luciano Juba celebra triunfo do Bahia: 'A gente precisava muito'

Camisa 46 marcou o segundo gol do Esquadrão no clássico contra o Sport

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 22:25

Luciano Juba marcou o segundo gol do Bahia diante do Sport
Luciano Juba marcou o segundo gol do Bahia diante do Sport Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Luciano Juba dominou, chutou e comemorou mais um gol na temporada pelo Bahia na noite desta quarta-feira (3). O tento anotado pelo camisa 46 foi o segundo no triunfo do Esquadrão sobre o Sport, na Arena Fonte Nova. Após o 2x0 na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador comemorou mais um triunfo na temporada e dedicou o gol ao goleiro Danilo Fernandes, que anunciou a aposentadoria ao final da temporada.

Agradeço a Deus por mais um gol com essa camisa, mais um triunfo. A gente precisava muito vencer hoje para seguir na luta pelo nosso objetivo

Luciano Juba

Lateral do Bahia

Bahia x Sport - 37ª rodada do Brasileirão

"Dedicar esse gol e esse triunfo ao nosso amigo Danilo [Fernandes] que está encerrando aqui junto com a gente, última vez que ele está aqui na Fonte Nova. É muito especial vencer na despedida de um grande amigo, foi uma honra estar trabalhando com ele durante todo esse tempo. Espero que Deus continue abençoando ele, que é um cara fantástico", finalizou.

O clássico nordestino pode ser resumido a uma dominância tricolor durante toda a partida. Nos primeiros 45 minutos, no entanto, o Esquadrão teve dificuldade em superar o goleiro Caíque França antes de Rodrigo Nestor colocar o time à frente do placar nos minutos finais da primeira etapa. Melhor em campo, os comandados de Rogério Ceni logo ampliaram no início do segundo tempo e depois administraram a vantagem até o apito final.

Com o resultado, o Bahia soma mais três pontos, chega aos 60 pontos na Série A e se torna a equipe baiana com a maior pontuação no atual formato dos pontos corridos. Agora, para fechar a temporada, o Tricolor viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no domingo (7), pela última rodada da competição. A bola rola a partir das 16h no gramado do Maracanã.

