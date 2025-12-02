PENDUROU AS CHUTEIRAS

Goleiro do Bahia, Danilo Fernandes anuncia aposentadoria aos 37 anos

Jogador tricolor terá mais dois jogos como atleta do Esquadrão antes de encerrar carreira no futebol profissional

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:58

Danilo Fernandes Crédito: Divulgação/EC Bahia

Toda história tem início, meio e fim. Para Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, o ano de 2025 marca o último do jogador no futebol profissional. O atleta anunciou a aposentadoria ao fim da temporada nesta terça-feira (2), durante um episódio de um podcast do Bahia. O jogador ainda terá dois jogos para se despedir do Esquadrão, sendo o jogo contra o Sport seu último na Arena Fonte Nova.

"Acho que não tinha cenário mais perfeito que esse. Oportunidade mais linda do que essa. Era para ser desse jeito, era para ser a última camisa que eu vou vestir como atleta profissional em minha vida. Tem coisas que não se explicam, estão faltando palavras para entender esse momento, para falar coisas bonitas, não consigo. Mas valeu a pena, foi muito legal. Estou curtindo esses dias como se eu fosse um menino. É o medo do novo, mas vai com medo mesmo", iniciou.

Danilo Fernandes anuncia aposentadoria 1 de 9

"Hoje é a entrevista mais difícil da minha vida como atleta profissional. Então, já peço desculpa se faltar palavra, se eu não conseguir me expressar do jeito que eu quero, mas é o nervosismo e ansiedade. Assim como você falou que teve insônia, eu estou há algumas semanas já tendo insônia, dormindo mal, porque vai se aproximando o momento, né", complementou o goleiro.

"Estou me sentindo bem, mas o futebol está aqui (aponta para cima) e eu não consigo acompanhar. Eu não quero mentir para mim mesmo. Não quero mentir para outro clube. Minha carreira não foi assim. Eu consegui perceber o momento. Em alto nível, para mim, está difícil. Eu não posso, na linguagem do futebol, roubar", finalizou.

Veja como foi o último treino do Bahia antes de encarar o Sport 1 de 10