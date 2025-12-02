Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Goleiro do Bahia, Danilo Fernandes anuncia aposentadoria aos 37 anos

Jogador tricolor terá mais dois jogos como atleta do Esquadrão antes de encerrar carreira no futebol profissional

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:58

Danilo Fernandes
Danilo Fernandes Crédito: Divulgação/EC Bahia

Toda história tem início, meio e fim. Para Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, o ano de 2025 marca o último do jogador no futebol profissional. O atleta anunciou a aposentadoria ao fim da temporada nesta terça-feira (2), durante um episódio de um podcast do Bahia. O jogador ainda terá dois jogos para se despedir do Esquadrão, sendo o jogo contra o Sport seu último na Arena Fonte Nova.

"Acho que não tinha cenário mais perfeito que esse. Oportunidade mais linda do que essa. Era para ser desse jeito, era para ser a última camisa que eu vou vestir como atleta profissional em minha vida. Tem coisas que não se explicam, estão faltando palavras para entender esse momento, para falar coisas bonitas, não consigo. Mas valeu a pena, foi muito legal. Estou curtindo esses dias como se eu fosse um menino. É o medo do novo, mas vai com medo mesmo", iniciou.

Danilo Fernandes anuncia aposentadoria

Danilo Fernandes por Paula Fróes/CORREIO
Danilo Fernandes é reserva no atual elenco tricolor por Letícia Martins/ EC Bahia
Danilo Fernandes por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Danilo Fernandes por Divulgação/EC Bahia
Danilo Fernandes  por Catarina Brandão / EC Bahia
Goleiro Danilo Fernandes e a imagem de Bruno Queiroz por Reprodução
Goleiro Danilo Fernandes e a imagem de Bruno Queiroz por Eric Luis Carvalho/EC Bahia
Goleiro Danilo Fernandes fez questão de homenagear o amigo mais uma vez por Mauricia da Matta/CBF
Danilo Fernandes  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 9
Danilo Fernandes por Paula Fróes/CORREIO

"Hoje é a entrevista mais difícil da minha vida como atleta profissional. Então, já peço desculpa se faltar palavra, se eu não conseguir me expressar do jeito que eu quero, mas é o nervosismo e ansiedade. Assim como você falou que teve insônia, eu estou há algumas semanas já tendo insônia, dormindo mal, porque vai se aproximando o momento, né", complementou o goleiro.

"Estou me sentindo bem, mas o futebol está aqui (aponta para cima) e eu não consigo acompanhar. Eu não quero mentir para mim mesmo. Não quero mentir para outro clube. Minha carreira não foi assim. Eu consegui perceber o momento. Em alto nível, para mim, está difícil. Eu não posso, na linguagem do futebol, roubar", finalizou.

Veja como foi o último treino do Bahia antes de encarar o Sport

Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 10
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com 64 jogos disputados pelo Bahia, Danilo Fernandes tem como conquistas o Campeonato Baiano (2023 e 2025), uma Copa do Nordeste (2025), um acesso para a Série A (2022), além da vaga na Libertadores (2024 e 2025). Revelado pelo Corinthians, Danillo Fernandes também tem passagem por Sport e Internacional. O goleiro tem no currículo títulos de grande expressão, a exemplo do Mundial de Clubes, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pelo clube paulista.

Mais recentes

Imagem - Creatina: saiba o que é, onde encontrar e como o suplemento pode aumentar a força física

Creatina: saiba o que é, onde encontrar e como o suplemento pode aumentar a força física
Imagem - 'O povo me abraçou', diz Everton Ribeiro ao receber título de Cidadão Soteropolitano na Câmara Municipal

'O povo me abraçou', diz Everton Ribeiro ao receber título de Cidadão Soteropolitano na Câmara Municipal
Imagem - Bahia tem retorno importante para enfrentar o Sport no último jogo do ano na Fonte Nova

Bahia tem retorno importante para enfrentar o Sport no último jogo do ano na Fonte Nova

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
02

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Apresentador deixa a Rede Bahia após 22 anos: ‘Todo final é também um recomeço’
03

Apresentador deixa a Rede Bahia após 22 anos: ‘Todo final é também um recomeço’

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas