Bahia pode superar marca histórica do Vitória se vencer o Sport nesta quarta

Pedro Carreiro
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 20:31
Na 7ª colocação, com 57 pontos, o Bahia já garantiu vaga na próxima Libertadores, mas ainda busca o acesso direto à fase de grupos da competição continental. Para chegar à última rodada com chances reais, o time precisa vencer o Sport nesta quarta-feira (3), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada. Em caso de triunfo sobre a equipe pernambucana, o Tricolor também superará marca histórica do grande rival Vitória.
Em 2013, o Leão da Barra terminou o Brasileirão na 5ª posição, com 59 pontos — a maior pontuação de um clube baiano na era dos pontos corridos com 20 equipes até então. Se vencer o Sport, o Bahia chegará a 60 pontos e assumirá esse recorde.
O Esquadrão, porém, ainda não pode alcançar a maior pontuação de um time nordestino na Série A. O recorde pertence ao Fortaleza, que somou 68 pontos e encerrou o campeonato do ano passado na 4ª colocação. Mesmo vencendo o Sport e o Fluminense nas rodadas finais, o Bahia poderia chegar no máximo a 63 pontos.