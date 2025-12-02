Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia x Sport: onde assistir, horário e prováveis escalações

Confronto contra os pernambucanos ocorre nesta quarta-feira (3), a partir das 20h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 18:00

Torcida do Bahia
Torcida do Bahia Crédito: Marcelo Malaquias/EC Bahia

Bahia e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue firme na briga por vaga direta na CONMEBOL Libertadores, enquanto o Sport já está matematicamente rebaixado e tenta encerrar a competição de forma digna.

Onde assistir Bahia x Sport

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Momentos do Bahia na Copa Libertadores da América

Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
1 de 10
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Bahia

O Bahia vem de empate por 1 a 1 com o Juventude e caiu para a 7ª posição, deixando de depender apenas de si na disputa por uma vaga no G5. O time de Rogério Ceni aposta no ótimo desempenho como mandante — 42 dos 57 pontos no Brasileirão foram conquistados na Fonte Nova.

Sport

O Sport atravessa uma fase dramática: são nove derrotas consecutivas, desempenho que consolidou o rebaixamento do time. Com apenas 17 pontos, o Leão tenta fechar a temporada com competitividade nos jogos contra Bahia e Grêmio.

Prováveis escalações de Bahia x Sport

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Ramos Mingo, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor (Erick) e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Sport: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal e Christian Rivera; Matheusinho, Lucas Lima e Léo Pereira; Pablo. Técnico: César Lucena.


Mais recentes

Imagem - Red Bull Bragantino x Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações

Red Bull Bragantino x Vitória: onde assistir, horário e prováveis escalações
Imagem - Dez times ainda têm risco de rebaixamento no Brasileirão

Dez times ainda têm risco de rebaixamento no Brasileirão
Imagem - Comentarista da ESPN rebate Abel Braga e manda recado: 'Aqui tem um viado de rosa'

Comentarista da ESPN rebate Abel Braga e manda recado: 'Aqui tem um viado de rosa'

MAIS LIDAS

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
01

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (2 de dezembro) alerta 3 signos: você tem dado importância demais a quem não se importa, acorde!

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
04

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil