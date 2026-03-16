CLÁSSICO FEMININO

Lateral do Bahia projeta primeiro Ba-Vi da temporada: 'Trabalhando para sair com o triunfo'

Bahia e Vitória fazem o primeiro Ba-Vi da história do Brasileirão Feminino A1 nesta segunda-feira (16)

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 05:00

Lateral-direita do Bahia Isa Fernandes Crédito: Arquivo Pessoal

Nesta segunda-feira (16), Bahia e Vitória fazem o primeiro Ba-Vi da história do Brasileirão Feminino A1. Campeãs estaduais na última temporada, as Mulheres de Aço buscam manter o retrospecto positivo contra o rival, enquanto as Leoas ainda querem a primeira vitória no clássico.

Com dois triunfos nas duas oportunidades em que enfrentou o Vitória, a lateral-direita Isa Fernandes detalhou o trabalho realizado pelo técnico Felipe Freitas durante a Data FIFA visando o duelo da terceira rodada do Brasileiro.

Veja como foi a temporada do Bahia Feminino em 2025 1 de 5

“A concentração é um aspecto muito decisivo, nos impor no jogo e aproveitar bem as oportunidades serão fundamentais. Em clássico quem erra menos e mantém a concentração durante todo o jogo tem mais chances de sair com o triunfo”, aponta a atleta.

Um dos fatores que pesa à favor do Bahia é o retrospecto recente no Ba-Vi: são dez jogos, com nove vitórias tricolores e um empate - a equipe nunca foi derrotada pelo rival. Apesar do bom histórico, Isa Fernandes afirma que clássicos são sempre muito disputados, independente do momento de cada time.