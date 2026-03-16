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Lateral do Bahia projeta primeiro Ba-Vi da temporada: 'Trabalhando para sair com o triunfo'

Bahia e Vitória fazem o primeiro Ba-Vi da história do Brasileirão Feminino A1 nesta segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 05:00

Lateral-direita do Bahia Isa Fernandes
Lateral-direita do Bahia Isa Fernandes Crédito: Arquivo Pessoal

Nesta segunda-feira (16), Bahia e Vitória fazem o primeiro Ba-Vi da história do Brasileirão Feminino A1. Campeãs estaduais na última temporada, as Mulheres de Aço buscam manter o retrospecto positivo contra o rival, enquanto as Leoas ainda querem a primeira vitória no clássico.

Com dois triunfos nas duas oportunidades em que enfrentou o Vitória, a lateral-direita Isa Fernandes detalhou o trabalho realizado pelo técnico Felipe Freitas durante a Data FIFA visando o duelo da terceira rodada do Brasileiro.

Veja como foi a temporada do Bahia Feminino em 2025

Temporada do Bahia no Feminino terminou com título estadual por Catarina Brandão/EC Bahia
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Temporada do Bahia no Feminino terminou com título estadual por Letícia Martins/EC Bahia
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Temporada do Bahia no Feminino terminou com título estadual por Catarina Brandão/EC Bahia

“A concentração é um aspecto muito decisivo, nos impor no jogo e aproveitar bem as oportunidades serão fundamentais. Em clássico quem erra menos e mantém a concentração durante todo o jogo tem mais chances de sair com o triunfo”, aponta a atleta.

Um dos fatores que pesa à favor do Bahia é o retrospecto recente no Ba-Vi: são dez jogos, com nove vitórias tricolores e um empate - a equipe nunca foi derrotada pelo rival. Apesar do bom histórico, Isa Fernandes afirma que clássicos são sempre muito disputados, independente do momento de cada time.

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“Clássico sempre é um jogo equilibrado, a pausa no calendário serviu para ajustar a equipe, mas dentro de campo sabemos que será uma partida difícil. E independente do que aconteceu no estadual, cada jogo é diferente e acredito que elas estão trabalhando para nos enfrentar e nós estamos trabalhando muito para sair com o triunfo”, conclui a defensora. Depois do duelo contra o Vitória, o Bahia recebe o Santos no dia 21, também pelo Brasileirão Feminino.

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