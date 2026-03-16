Lateral do Bahia projeta primeiro Ba-Vi da temporada: 'Trabalhando para sair com o triunfo'

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Alan Pinheiro
Publicado em 16 de março de 2026 às 05:00
Nesta segunda-feira (16), Bahia e Vitória fazem o primeiro Ba-Vi da história do Brasileirão Feminino A1. Campeãs estaduais na última temporada, as Mulheres de Aço buscam manter o retrospecto positivo contra o rival, enquanto as Leoas ainda querem a primeira vitória no clássico.
Com dois triunfos nas duas oportunidades em que enfrentou o Vitória, a lateral-direita Isa Fernandes detalhou o trabalho realizado pelo técnico Felipe Freitas durante a Data FIFA visando o duelo da terceira rodada do Brasileiro.
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“A concentração é um aspecto muito decisivo, nos impor no jogo e aproveitar bem as oportunidades serão fundamentais. Em clássico quem erra menos e mantém a concentração durante todo o jogo tem mais chances de sair com o triunfo”, aponta a atleta.
Um dos fatores que pesa à favor do Bahia é o retrospecto recente no Ba-Vi: são dez jogos, com nove vitórias tricolores e um empate - a equipe nunca foi derrotada pelo rival. Apesar do bom histórico, Isa Fernandes afirma que clássicos são sempre muito disputados, independente do momento de cada time.
“Clássico sempre é um jogo equilibrado, a pausa no calendário serviu para ajustar a equipe, mas dentro de campo sabemos que será uma partida difícil. E independente do que aconteceu no estadual, cada jogo é diferente e acredito que elas estão trabalhando para nos enfrentar e nós estamos trabalhando muito para sair com o triunfo”, conclui a defensora. Depois do duelo contra o Vitória, o Bahia recebe o Santos no dia 21, também pelo Brasileirão Feminino.