DE VOLTA AO CAMPO

Michel Araújo desabafa sobre número de lesões e define Ba-Vi como jogo de pontos perdidos

Tricolor volta a campo neste domingo (15), para enfrentar o Internacional no Beira-Rio

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 14:17

Michel Araújo quer retomar sequência no Bahia após lesões Crédito: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O Bahia já virou a chave após o clássico contra o Vitória e foca agora em um dos desafios mais indigestos do Campeonato Brasileiro: enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Em entrevista coletiva concedida antes da viagem para Porto Alegre, o meia Michel Araújo destacou que a estratégia para o duelo de domingo (15) não deve fugir do que o Tricolor apresentou em suas últimas excursões como visitante.

"A gente tem mais ou menos uma ideia como eles jogam no Beira-Rio. E não muda muito a nossa característica, continuar no mesmo padrão, o que deu certo nesses dois jogos fora de casa: jogar e querendo sair para jogar, como a gente sai jogando aqui na nossa casa. E se tudo der certo como até agora, a gente vai conseguir esses três pontos", disse.

Michel Araújo com a camisa do Bahia 1 de 4

Com a ausência confirmada de Everton Ribeiro, Michel Araújo surge como uma das principais opções para o técnico Rogério Ceni. Embora reconheça o peso da baixa do capitão, o meia demonstrou confiança na força do elenco para suprir a lacuna técnica. "Lógico, a ausência do Everton talvez a gente não consiga substituir [à altura], mas a gente, com as nossas características e com as nossas forças, consiga aproveitar essa vaga que está ali no meio do campo", pontuou.

Para o jogador, o confronto também representa uma oportunidade de retomada pessoal. Michel não escondeu que o histórico recente de lesões tem sido o seu maior adversário para repetir as boas atuações que já teve com a camisa do Bahia.

"Eu estou tentando, junto com o departamento médico, fisiologista, fisioterapeuta e comissão técnica, mudar um pouquinho para sofrer o menos possível com lesões. Infelizmente tenho um histórico grande de lesões que não está deixando eu desenvolver o meu melhor. É pegar uma boa sequência, tentar me machucar o menos possível para poder ajudar o Bahia, que é o que mais importa", desabafou.

Ao avaliar o empate no último clássico, Michel Araújo adotou uma postura crítica, tratando o resultado como "dois pontos perdidos" pelo volume de jogo apresentado no primeiro tempo. Segundo ele, para um time que pretende ser protagonista e brigar na parte de cima da tabela, a eficiência precisa ser constante.

"A gente deixou escapar esses dois pontos porque a gente mereceu vencer. Tivemos muitas chances no primeiro tempo, tivemos um pênalti e eles tiveram só uma ou duas chances que me lembro. No segundo tempo eles só se defenderam. Mas o Brasileiro é um campeonato muito traiçoeiro. A gente tem que tentar pontuar o máximo possível; quando não são três pontos, a gente não pode perder", respondeu.