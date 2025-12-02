Bahia tem retorno importante para enfrentar o Sport no último jogo do ano na Fonte Nova

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:47
O Bahia encerrou, nesta terça-feira (2), a preparação para o duelo contra o Sport, marcado para esta quarta (3), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades no CT Evaristo de Macedo, o elenco tricolor iniciou a concentração para sua última partida em casa na temporada.
A equipe comandada por Rogério Ceni teve apenas três dias de treino após o empate com o Juventude. No último trabalho antes do confronto, o treinador dirigiu um treino tático e uma atividade específica de finalizações.
Veja como foi o último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Para o jogo, o Tricolor contará com o retorno do zagueiro Mingo, que cumpriu suspensão na rodada passada. Em contrapartida, Jean Lucas está fora após receber o terceiro cartão amarelo contra o Juventude. Além dele, David Duarte, Michel Araujo e Sanabria seguem de fora por lesão.
Na 7ª colocação, com 57 pontos, o Bahia já garantiu vaga na Libertadores do próximo ano, mas mira a 5ª posição, que dá acesso direto à fase de grupos. Para isso, precisa fazer sua parte, começando por confirmar o favoritismo diante do lanterna e já rebaixado Sport, e torcer por tropeços de Fluminense e Botafogo, chegando à última rodada com boas chances de conquistar a vaga direta.