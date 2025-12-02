Acesse sua conta
Bahia tem retorno importante para enfrentar o Sport no último jogo do ano na Fonte Nova

Jogo será disputado nesta quarta-feira (3), às 20h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:47

Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia encerrou, nesta terça-feira (2), a preparação para o duelo contra o Sport, marcado para esta quarta (3), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades no CT Evaristo de Macedo, o elenco tricolor iniciou a concentração para sua última partida em casa na temporada.

A equipe comandada por Rogério Ceni teve apenas três dias de treino após o empate com o Juventude. No último trabalho antes do confronto, o treinador dirigiu um treino tático e uma atividade específica de finalizações.

Veja como foi o último treino do Bahia antes de encarar o Sport

Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
1 de 10
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Para o jogo, o Tricolor contará com o retorno do zagueiro Mingo, que cumpriu suspensão na rodada passada. Em contrapartida, Jean Lucas está fora após receber o terceiro cartão amarelo contra o Juventude. Além dele, David Duarte, Michel Araujo e Sanabria seguem de fora por lesão.

Na 7ª colocação, com 57 pontos, o Bahia já garantiu vaga na Libertadores do próximo ano, mas mira a 5ª posição, que dá acesso direto à fase de grupos. Para isso, precisa fazer sua parte, começando por confirmar o favoritismo diante do lanterna e já rebaixado Sport, e torcer por tropeços de Fluminense e Botafogo, chegando à última rodada com boas chances de conquistar a vaga direta.

LEIA MAIS 

Bahia x Sport: onde assistir, horário e prováveis escalações

Jogadores de Bahia e Vitória estão entre os que menos desfalcam times brasileiros por lesões

Ronaldo celebra grande fase no gol do Bahia: 'Me preparei bastante para corresponder'

Veja o que o Bahia precisa fazer para garantir vaga direta na Libertadores

Bahia perde jogador titular para duelo contra o Sport; entenda

