ESQUADRÃO PRONTO

Bahia tem retorno importante para enfrentar o Sport no último jogo do ano na Fonte Nova

Jogo será disputado nesta quarta-feira (3), às 20h

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:47

Último treino do Bahia antes de encarar o Sport Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia encerrou, nesta terça-feira (2), a preparação para o duelo contra o Sport, marcado para esta quarta (3), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades no CT Evaristo de Macedo, o elenco tricolor iniciou a concentração para sua última partida em casa na temporada.

A equipe comandada por Rogério Ceni teve apenas três dias de treino após o empate com o Juventude. No último trabalho antes do confronto, o treinador dirigiu um treino tático e uma atividade específica de finalizações.

Para o jogo, o Tricolor contará com o retorno do zagueiro Mingo, que cumpriu suspensão na rodada passada. Em contrapartida, Jean Lucas está fora após receber o terceiro cartão amarelo contra o Juventude. Além dele, David Duarte, Michel Araujo e Sanabria seguem de fora por lesão.