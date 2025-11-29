Acesse sua conta
Bahia perde jogador titular para duelo contra o Sport; entenda

Confronto contra os pernambucanos ocorre na próxima quarta-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 14:09

Jean Lucas
Jean Lucas Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia até saiu na frente contra o Juventude, mas o resultado final em 1x1 foi decepcionante para as pretensões do Tricolor, que almeja uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Para piorar o cenário do Esquadrão, o técnico Rogério Ceni também não vai contar com o volante Jean Lucas, que recebeu o terceiro cartão amarelo no Rio Grande do Sul e não joga contra o Sport. Confronto contra os pernambucanos ocorre na próxima quarta-feira (3), na Arena Fonte Nova.

Jean Lucas recebeu a punição após cometer falta em Mandaca, aos 36 minutos do primeiro tempo. O voalnte foi substituído por Rodrigo Nestor ainda no intervalo. O camisa 11, inclusive, é o mais cotado para ficar com a vaga de titular na partida da 37ª rodada, mas Erick e Cauly também são opções.

Jean Lucas tem 120 partidas completadas com a camisa azul, vermelha e branca. Ao longo de suas duas temporadas pelo Bahia, o volante contribuiu em campo com 16 gols marcados e nove assistências concedidas. Em Salvador, o jogador descobriu uma nova característica de seu jogo: a veia artilheira. Antes de chegar à Cidade Tricolor, o atleta somente tinha marcado cinco vezes na carreira de profissional. Somente em sua temporada de estreia pelo Bahia, foram nove tentos anotados – ano mais artilheiro da carreira.

Outra característica marcante é a força física do volante. Em 2025, já são 60 jogos completos -- um a menos em relação a temporada passada. Desses, um foi disputado com a camisa da Seleção Brasileira, contra a Bolívia. Essa é mais uma das conquistas do meia com o desempenho que tem mostrado pelo Tricolor. Do elenco comandado por Rogério Ceni, apenas Luciano Juba e Cauly jogaram mais na temporada, com 61 jogos para cada.

Retorno

Em contrapartida a ausência de Jean Lucas, o comandante tricolor vai novamente poder contar com o zagueiro argentino Ramos Mingo, que foi expulso contra o Vasco após receber o segundo cartão amarelo por "retardar deliberadamente sua saída de campo", como consta na súmula do confronto.

Com dois jogos restantes para o final do Campeonato Brasileiro, o Bahia precisa se superar para cumprir a meta de ir à fase de grupos da Copa Libertadores. Atualmente na 7ª colocação, com 57 pontos, o Esquadrão ainda não garante esse objetivo e, se a temporada terminasse hoje, teria de passar pela Pré-Libertadores mais uma vez. Na opinião de Ceni, o tropeço precisa ser deixado no passado e o Tricolor já tem que mudar o foco para os últimos confrontos em 2025.

Jogamos muitos jogos em casa e ganhamos quase de todo mundo. Temos que continuar fazendo o que fizemos. Hoje poderíamos ter vencido. Vamos descansar os jogadores, tentar ganhar os pontos e lutar pela quinta vaga. Acho que ainda temos chances, mas vamos ter que fazer diferente do que fizemos hoje.

Rogério Ceni

Técnico do Bahia

