Bahia só fica no empate contra o Juventude e desperdiça chance de entrar no G-5

Pedro Carreiro
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 21:11
Mais uma vez, o Bahia decepcionou jogando longe de Salvador. Com uma atuação aquém do que costuma apresentar na Arena Fonte Nova, o Esquadrão empatou em 1x1 com o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), na noite desta sexta-feira (28), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor até teve seus bons momentos, mas não conseguiu sustentar o nível e desperdiçou a chance de entrar, ao menos momentaneamente, no G-5.
O Esquadrão começou melhor e abriu o placar com um belo gol de Ademir, mas caiu de rendimento e sofreu o empate pouco depois, marcado por Gabriel Taliari. Na segunda etapa, o Bahia voltou superior, porém novamente não manteve constância e viu o Juventude crescer, criar chances em sequência e só não virar graças à grande atuação de Ronaldo.
Com o resultado, o Bahia chegou aos 57 pontos e segue na 7ª colocação, um ponto atrás do Fluminense, atual 5º colocado. O time volta a campo na quarta-feira (3) para enfrentar o lanterna e já rebaixado Sport, às 20h, no último jogo do ano na Arena Fonte Nova. Já o Juventude permanece em 19º, com 34 pontos, virtualmente rebaixado.
Veja imagens de Juventude x Bahia
Diferentemente do que costuma acontecer quando joga longe de Salvador, o Bahia começou a partida em Caxias do Sul marcando alto e pressionando em busca do gol. Logo aos quatro minutos, Everton Ribeiro cortou da esquerda para dentro e bateu forte, mandando a bola na rede, mas pelo lado de fora. Minutos depois, o camisa 10 tricolor encontrou um belo passe de trivela para Jean Lucas, que acelerou e acionou Juba. O lateral chegou a tempo, dividiu com Jandrei, e o goleiro saiu bem para afastar o perigo.
Depois do bom início, porém, o Esquadrão voltou a atuar como costuma fazer fora da Arena Fonte Nova, e o Juventude começou a crescer no jogo. Ainda assim, foi o Bahia quem abriu o placar aos 20 minutos, com um contra-ataque de almanaque. Disparado o melhor jogador tricolor em campo, Ademir marcou um golaço! Everton Ribeiro puxou a jogada e tocou para Willian José, que imediatamente acionou Ademir pela direita. De fora da área, o camisa 7 cortou para dentro e acertou um chute preciso na bochecha direita do gol.
O gol, entretanto, não abalou o Papo, que já vinha melhorando na partida e seguiu pressionando até empatar. Depois de quase igualar o placar em cobrança de falta de Nenê, a equipe gaúcha deixou tudo igual aos 27 minutos. Hermes tentou um cruzamento pela esquerda, a bola desviou em Ademir e ainda voltou para o lateral. Na segunda tentativa, o camisa 22 cruzou e encontrou Taliari, que dominou na área e bateu de esquerda no canto de Ronaldo.
Logo após sofrer o gol, o Bahia voltou a levar perigo em boa cobrança de falta de Juba, que exigiu ótima defesa de Jandrei. Porém, a presença tricolor no ataque parou por aí, e o Juventude passou a dominar as ações até o fim da primeira etapa. A virada dos donos da casa quase veio em chute de Bilu, que bateu de esquerda de fora da área e obrigou Ronaldo a fazer uma ponte para evitar o segundo gol.
Na volta do intervalo, Rogério Ceni colocou Rodrigo Nestor no lugar de Jean Lucas, que já tinha cartão amarelo, e o Bahia voltou a dominar as ações. Logo nos primeiros segundos da segunda etapa, após erro na saída de bola do Juventude, Nestor bateu forte, Jandrei bateu roupa e soltou a bola nos pés de Pulga, que não conseguiu aproveitar a oportunidade. Minutos depois, Everton Ribeiro encontrou um grande passe para Juba, que saiu cara a cara com o gol, mas se atrapalhou no domínio, perdeu tempo e acabou travado.
Diferentemente do primeiro tempo, o Bahia não diminuiu o ritmo após os minutos iniciais e seguiu pressionando em busca do segundo gol. A equipe quase balançou as redes aos 15 minutos: em cruzamento na área, Jandrei catou borboleta, deixou a bola escapar, e Willian José a desviou para o meio da área. Após alguns bate-rebate, a bola sobrou para Pulga, que foi travado no momento do chute. No lance seguinte, Acevedo tentou se aventurar no ataque, avançou até a entrada da área, mas também foi bloqueado na hora da finalização.
O Bahia só desacelerou quando Everton Ribeiro saiu para a entrada de Erick, movimento que acabou esvaziando a criatividade da equipe. Com isso, o Juventude voltou para o jogo e rapidamente chegou à virada, com um golaço. Marcos Paulo aproveitou a bola escorada para o meio da área após cobrança de falta e acertou uma bicicleta no cantinho. Contudo, o VAR identificou impedimento na origem da jogada, e o gol foi corretamente anulado.
Mesmo com a frustração da anulação, o Papo se animou com o lance e continuou em busca da virada, decidido a se manter vivo na luta contra o rebaixamento. Mas parou em grandes defesas de Ronaldo. Aos 29 minutos, Hermes cruzou da esquerda, e Negueba finalizou à queima-roupa dentro da pequena área. Ronaldo, com ótimo tempo de reação, fez uma defesa impressionante com a cabeça. Depois, Ênio cruzou de longe, e, como Taliari não desviou, o goleiro precisou intervir de última hora para afastar o perigo.
Na reta final, incluindo os 10 minutos de acréscimos, o jogo ganhou ritmo elétrico e as chances apareceram em cascata para os dois lados. O Juventude criou diversas oportunidades, mas, quando não parou em Ronaldo que terminou a partida com cinco defesas, viu a zaga tricolor afastar bolas em cima da linha. O Bahia atacou menos, mas, em um único lance, teve três chances claras para marcar: Tiago, Ademir e Gilberto finalizaram, todos travados pela defesa mesmo com o gol aberto.
Apesar do final de jogo caótico, ninguém conseguiu assumir a dianteira. Quando o apito soou, a frustração tomou conta dos dois lados: o Bahia lamentou os pontos desperdiçados na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores; o Juventude, por sua vez, sentiu o peso da constatação de que o rebaixamento é apenas questão de tempo.
Juventude 1x1 Bahia – 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Juventude: Jandrei; Reginaldo (Ewerthon), Luan Freitas (Ênio), Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque (Jádson), Mandaca e Nenê (Matheus Babi); Rafael Bilú (Negueba) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro (Erick); Ademir, Erick Pulga (Tiago) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);
Cartões amarelos: Caique e Rodrigo Sam (Juventude) / Jean Lucas, Acevedo e Gabriel Xavier (Bahia)
Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles (PA), Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)