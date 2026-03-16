Acidente grave na BR-324 deixa uma pessoa morta e seis feridas

Maysa Polcri
Publicado em 16 de março de 2026 às 15:16
Um grave acidente foi registrado na BR-324, na altura da cidade de Amélia Rodrigues, nesta segunda-feira (16). Uma pessoa que ficou presa nas ferragens morreu no local e outras seis foram socorridas.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi causado por uma colisão traseira e envolveu uma carreta e outros oito veículos.
Equipes de emergência ainda estão realizando atendimento na via, que está parcialmente interditada no sentido Salvador.