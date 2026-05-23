INVESTIGAÇÃO

Homem investigado por agredir ex-companheira com garrafa é preso no interior da Bahia

Suspeito descumpriu medida protetiva durante as agressões

Wladmir Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 12:35

Um homem de 35 anos, investigado por descumprir medida protetiva e tentar matar a ex-companheira, foi preso na sexta-feira (22), na zona rural de Santa Bárbara, na Bahia. Segundo a polícia, ele atacou a vítima com uma garrafa de vidro.

De acordo com as investigações da Delegacia Territorial (DT/Santa Bárbara), o crime ocorreu no dia 27 de abril deste ano, quando o suspeito invadiu a casa de uma familiar da vítima. No local, ele agrediu a mulher com golpes de garrafa, além de desferir socos e chutes.

A mulher já havia registrado boletins de ocorrência por ameaça e injúria, no contexto da Lei Maria da Penha, o que resultou na concessão de medida protetiva contra o investigado.