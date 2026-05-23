Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem investigado por agredir ex-companheira com garrafa é preso no interior da Bahia

Suspeito descumpriu medida protetiva durante as agressões

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 12:35

Um homem de 35 anos, investigado por descumprir medida protetiva e tentar matar a ex-companheira, foi preso na sexta-feira (22), na zona rural de Santa Bárbara, na Bahia. Segundo a polícia, ele atacou a vítima com uma garrafa de vidro.

De acordo com as investigações da Delegacia Territorial (DT/Santa Bárbara), o crime ocorreu no dia 27 de abril deste ano, quando o suspeito invadiu a casa de uma familiar da vítima. No local, ele agrediu a mulher com golpes de garrafa, além de desferir socos e chutes.

A mulher já havia registrado boletins de ocorrência por ameaça e injúria, no contexto da Lei Maria da Penha, o que resultou na concessão de medida protetiva contra o investigado.

Policiais civis localizaram o suspeito e o levaram à delegacia, onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido. Ele segue sob custódia e à disposição da Justiça.

Mais recentes

Imagem - Hipertensão precoce: a doença silenciosa que ameaça a saúde dos jovens

Hipertensão precoce: a doença silenciosa que ameaça a saúde dos jovens
Imagem - Jogador do Bahia se envolve em acidente e bate carro na Região Metropolitana

Jogador do Bahia se envolve em acidente e bate carro na Região Metropolitana
Imagem - Corpo de adolescente metralhado em invasão a velório na Bahia foi enterrado sem perícia

Corpo de adolescente metralhado em invasão a velório na Bahia foi enterrado sem perícia