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Homem investigado por estupros é preso após denúncia de três mulheres na Bahia

Elas denunciaram ter sido vítimas de violência sexual praticada pelo suspeito

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 12:20

Homem investigado por estupros é preso após denúncia de três mulheres na Bahia Crédito: Divulgação/Ascom PCBA

Um homem de 43 anos, investigado por estupro e tentativa de estupro, foi preso na tarde de sexta-feira (22), na zona rural de Cafarnaum, no interior da Bahia. Pelo menos três mulheres relataram ter sido abusadas sexualmente pelo investigado.

As investigações começaram após uma denúncia recebida pela Delegacia Territorial (DT/Cafarnaum), informando que uma mulher havia sido estuprada no dia 28 de março de 2025. A partir dessa denúncia, outras vítimas procuraram a unidade policial e apontaram o mesmo homem como autor dos crimes.

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Diante dos relatos, a Polícia Civil solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Ainda em 2025, equipes chegaram a cumprir o mandado de busca, mas o suspeito fugiu antes da chegada dos agentes.

Ele foi localizado por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Chapada), em um imóvel no povoado de Barbosa, na mesma região.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido, e o suspeito permanece custodiado, à disposição da Justiça.

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