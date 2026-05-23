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Mil foragidos da Justiça já foram presos na Bahia em 2026 com ajuda de reconhecimento facial

Tecnologia da SSP-BA é utilizada em Salvador e outras cidades baianas para localizar suspeitos procurados por diferentes crimes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:19

Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA)
Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) Crédito: Vitor Barreto/Ascom SSP-BA

O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia alcançou a marca de mil foragidos da Justiça presos em 2026. A informação foi divulgada neste sábado (23) pela SSP-BA.

O milésimo detido foi localizado em Salvador, na sexta-feira (22), após um alerta emitido pela tecnologia. Segundo a secretaria, o homem era procurado por dívida de pensão alimentícia.

Além da capital baiana, as prisões realizadas com auxílio do sistema também aconteceram nas cidades de Lauro de Freitas, Camaçari, Itabuna, Feira de Santana, Alagoinhas, Guanambi, Jacobina, Itaberaba, Senhor do Bonfim, Valença, Antônio Gonçalves, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso, Itamaraju, Teixeira de Freitas e Serrinha.

Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA)
Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) Crédito: Vitor Barreto/Ascom SSP-BA

De acordo com a SSP-BA, os foragidos identificados pela ferramenta eram procurados por crimes como homicídio, roubo, tráfico de drogas, estupro, furto, estupro de vulnerável e dívida de pensão alimentícia.

A tecnologia também é utilizada em grandes festas populares, feiras e eventos esportivos realizados na Bahia. O monitoramento acontece tanto em pontos fixos previamente definidos quanto por meio de plataformas elevadas de observação equipadas com centrais de videomonitoramento móveis.

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