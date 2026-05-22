RIQUEZA BAIANA

Com programação gratuita, festival gastronômico valoriza pescadores e marisqueiras de Itacaré

Evento acontece no mês de julho

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:43

Itacaré Crédito: Reprodução

No mês de julho, acontece a 12ª edição do Festival Sabores de Itacaré, um dos eventos gastronômicos mais tradicionais do litoral sul da Bahia. Neste ano, o tema escolhido é “Pescadores e Marisqueiras de Itacaré”. O festival será realizado entre os dias 10 e 26 de julho, na orla da cidade, nas proximidades da Colônia de Pescadores Z-18.

Com um menu dedicado aos frutos do mar, o evento vai reunir chefs, representantes dos setores hoteleiro e gastronômico, pescadores artesanais e o público em geral em uma programação gratuita.

Em 2026, o Festival Sabores de Itacaré celebra a culinária de frutos do mar, com pratos autorais e releituras que destaquem os sabores, técnica e versatilidade dos produtos. A programação envolve a participação de hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes e botecos. Os responsáveis pelos estabelecimentos podem realizar inscrições por meio de formulário online.

Além da venda e degustação dos pratos inscritos, a edição contará com Cozinha Show com grandes chefs regionais, feira de produtos da agricultura familiar e artesanato, oficinas e apresentações culturais e musicais. A programação completa será divulgada na página do evento nas redes sociais(@festivalsabores.itacare).

A curadoria de pratos e restaurantes do XII Festival Sabores de Itacaré será feita pela chef Mia Carazoli. Cozinheira e gestora de alimentos com experiência no ramo, a profissional vai prestar consultoria aos estabelecimentos participantes, com apoio na elaboração do cardápio, definição de preço e harmonização.

A expectativa é de que o evento anual atraia milhares de visitantes e gere uma alta receita para o município. Segundo a secretária de Turismo de Itacaré, Patrícia Veras, o Festival é um grande impulsionador econômico, aumentando expressivamente as reservas em hotéis e restaurantes no período, além de criar empregos diretos e indiretos.

“Em termos econômicos, o Festival tem sido, sem dúvidas, um catalisador para a atração de turistas e aumenta o seu período de permanência, bem como o seu gasto médio. Proporciona e incentiva o desenvolvimento do setor de alimentação, promove o local como destino turístico, além de promover novas oportunidades de criação de empregos”, destacou.

Presentes em comunidades tradicionais e no litoral itacareense, os pescadores e marisqueiras são considerados os guardiões dos saberes ancestrais e defensores da biodiversidade marinha, com atuação na Foz do Rio de Contas e em praias do entorno da cidade.

O município concentra cerca de 600 pescadores e marisqueiras artesanais, homens e mulheres responsáveis pela pesca de peixes, crustáceos e coleta manual de mariscos.