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Elaine Sanoli
Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:43
No mês de julho, acontece a 12ª edição do Festival Sabores de Itacaré, um dos eventos gastronômicos mais tradicionais do litoral sul da Bahia. Neste ano, o tema escolhido é “Pescadores e Marisqueiras de Itacaré”. O festival será realizado entre os dias 10 e 26 de julho, na orla da cidade, nas proximidades da Colônia de Pescadores Z-18.
Com um menu dedicado aos frutos do mar, o evento vai reunir chefs, representantes dos setores hoteleiro e gastronômico, pescadores artesanais e o público em geral em uma programação gratuita.
Em 2026, o Festival Sabores de Itacaré celebra a culinária de frutos do mar, com pratos autorais e releituras que destaquem os sabores, técnica e versatilidade dos produtos. A programação envolve a participação de hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes e botecos. Os responsáveis pelos estabelecimentos podem realizar inscrições por meio de formulário online.
Além da venda e degustação dos pratos inscritos, a edição contará com Cozinha Show com grandes chefs regionais, feira de produtos da agricultura familiar e artesanato, oficinas e apresentações culturais e musicais. A programação completa será divulgada na página do evento nas redes sociais(@festivalsabores.itacare).
A curadoria de pratos e restaurantes do XII Festival Sabores de Itacaré será feita pela chef Mia Carazoli. Cozinheira e gestora de alimentos com experiência no ramo, a profissional vai prestar consultoria aos estabelecimentos participantes, com apoio na elaboração do cardápio, definição de preço e harmonização.
A expectativa é de que o evento anual atraia milhares de visitantes e gere uma alta receita para o município. Segundo a secretária de Turismo de Itacaré, Patrícia Veras, o Festival é um grande impulsionador econômico, aumentando expressivamente as reservas em hotéis e restaurantes no período, além de criar empregos diretos e indiretos.
“Em termos econômicos, o Festival tem sido, sem dúvidas, um catalisador para a atração de turistas e aumenta o seu período de permanência, bem como o seu gasto médio. Proporciona e incentiva o desenvolvimento do setor de alimentação, promove o local como destino turístico, além de promover novas oportunidades de criação de empregos”, destacou.
Presentes em comunidades tradicionais e no litoral itacareense, os pescadores e marisqueiras são considerados os guardiões dos saberes ancestrais e defensores da biodiversidade marinha, com atuação na Foz do Rio de Contas e em praias do entorno da cidade.
O município concentra cerca de 600 pescadores e marisqueiras artesanais, homens e mulheres responsáveis pela pesca de peixes, crustáceos e coleta manual de mariscos.
O XII Festival Sabores de Itacaré é uma realização da Prefeitura Municipal de Itacaré, através da Secretaria de Turismo de Itacaré com apoio do Comtur Itacaré, Câmara de Vereadores, SPHA, Sebrae, CAR, SDR, CESOL, SETRE, Secretaria de Turismo da Bahia e Governo da Bahia.