CONFIRA

Obras do VLT alteram tráfego na BR-324 em Salvador

Intervenções ocorrerão entre os dias 26 e 31 de maio, no período noturno

Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2026 às 17:17

Trânsito será alterado para obras do VLT Crédito: Divulgação/CTB

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) anunciou que o tráfego de veículos na BR-324, em Salvador, sofrerá intervenções por conta das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).



As mudanças ocorrerão entre os dias 26 (terça-feira) e 28 de maio (quinta-feira), sempre no período noturno, para preparação da via. Já entre os dias 28 (quinta-feira) e 31 de maio (domingo), também durante a noite, haverá bloqueio contínuo para o lançamento de vigas das obras.

Obras do VLT alteram tráfego na BR-324 em Salvador 1 de 3

Segundo a CTB, as obras avançam para uma nova etapa com intervenções programadas na BR-324 para viabilizar o lançamento de vigas do sistema. A ação integra as obras do Trecho 2 do projeto e permitirá o avanço dos serviços de implantação da estrutura do modal.

Entre os dias 26 e 28 de maio, sempre no período noturno, das 22h às 4h da manhã, haverá alterações temporárias no tráfego da BR-324, com estreitamento de faixas e do acostamento no trecho da intervenção. Neste primeiro momento, será realizada a preparação da via para o lançamento das vigas, com adequação do canteiro central para possibilitar o acesso e deslocamento dos caminhões responsáveis pelo transporte das estruturas.