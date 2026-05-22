VOTO DIRETO

Ufba divulga resultado oficial da eleição para Reitoria

João Carlos Salles e Jamile Borges da Silva, da chapa Somos Ufba, foram eleitos nesta sexta-feira (22)

Maysa Polcri

Publicado em 22 de maio de 2026 às 17:46

Chapa eleita recebeu teve quase o dobro da pontuação da chapa que ficou em segundo lugar Crédito: Divulgação

O professor João Carlos Salles venceu as eleições para a Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e comandará a instituição no quadriênio 2026-2030. Ao lado da professora Jamile Borges, eleita vice-reitora, ele retorna ao cargo após já ter sido reitor por dois mandatos consecutivos entre 2014 e 2022.

Segundo o resultado oficial divulgado pela Comissão Eleitoral da universidade, a Chapa 2, vencedora da disputa, alcançou score final de 4.423,03 após a ponderação dos votos da comunidade acadêmica. João Carlos Salles e Jamile Borges receberam 1.187 votos de docentes, 1.102 votos de servidores técnico-administrativos e 6.642 votos de estudantes.

Quem é João Carlos Salles 1 de 5

A chapa Mais Ufba, formada pelo atual vice-reitor Penildon Silva Filho e pela professora Bárbara Coelho, terminou em segundo lugar, com score de 2.241,90.

Já a chapa Nossa Ufba, encabeçada pelos professores Salete Maria da Silva e Menandro Celso de Castro Ramos, obteve 206,06 pontos. A chapa Ufba Insurgente, formada pelos professores Fernando Costa da Conceição e Célia Oliveira de Jesus Sacramento, registrou 121,80 pontos.

O atual reitor Paulo Miguez classificou a votação como histórica por ter sido a primeira eleição direta da universidade conduzida integralmente por uma comissão eleitoral nomeada pelo Conselho Universitário.

Resultado da eleição divulgado pela Ufba Crédito: Divulgação/Ufba

Pedido de impugnação

Após a confirmação da vitória do professor João Carlos Salles, a Chapa 3, encabeçada pelo professor Fernando Conceição, informou que pediu a impugnação do pleito realizado nos dias 20 e 21 de maio.

Em documento encaminhado à Comissão Eleitoral nesta sexta-feira (22), antes da divulgação oficial do resultado, integrantes da chapa afirmam que houve “fatos registrados, inclusive divulgados amplamente pela imprensa, relativos aos atrasos de início de votação no primeiro dia do pleito”.

Perfil dos eleitos

Professor titular do Departamento de Filosofia da Ufba desde 1985, João Carlos Salles construiu trajetória ligada à gestão universitária e à defesa das instituições federais de ensino superior. Além de reitor da Ufba por oito anos, presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) entre 2019 e 2020, período marcado por cortes orçamentários e tensões entre universidades federais e o governo federal.

Durante a campanha, o professor defendeu maior orçamento para as universidades, fortalecimento da autonomia universitária e ampliação das políticas de permanência estudantil. Também afirmou que a decisão de disputar novamente a reitoria surgiu após articulações de integrantes da comunidade acadêmica que defendiam sua experiência administrativa diante do atual cenário enfrentado pela Ufba.