RODOVIA FEDERAL

BR-324: saiba os trechos mais perigosos na Bahia

PRF aponta segmentos com maior número de acidentes registrados na rodovia em 2026

Esther Morais

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06:05

BR-324 Crédito: Google Streetview

Uma das principais rodovias federais da Bahia, a BR-324 concentra os maiores índices de acidentes entre o trecho de Salvador e Feira de Santana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os pontos considerados mais críticos em 2026 ficam na saída da capital, no Anel Viário de Feira e na região de Amélia Rodrigues.

Os trechos com mais acidentes registrados neste ano são:

Km 510 ao km 520 — Anel Viário de Feira de Santana;

Km 520 ao km 540 — trecho entre Amélia Rodrigues e Feira de Santana;

Km 600 ao km 630 — trecho entre Salvador e Simões Filho.

Confira os radares espalhados na BR-324 1 de 15

Segundo o inspetor Fábio Rocha, da PRF na Bahia, os acidentes têm relação direta com o grande fluxo de veículos e as características urbanas desses trechos.

“O anel viário de Feira e a Região Metropolitana de Salvador concentram a maior quantidade de veículos, além de ser um trecho com características urbanas, o que significa muitas entradas e saídas, pessoas que se arriscam atravessando a via, muitos postos de gasolina”, explicou.

De acordo com o inspetor, a maioria dos acidentes nesses pontos é leve e sem vítimas. “As causas estão relacionadas à falta de atenção e deixar de manter a distância de segurança do veículo da frente, comportamentos associados a elementos distratores como o celular”, afirmou.

Na segunda-feira (18), um caminhão tombou no canteiro central da BR-324, também na altura do km 541, em Amélia Rodrigues, provocando interdição parcial da pista nos dois sentidos. Não houve feridos.

Já no último dia 12, um homem de 29 anos morreu e sete pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na BR-324, em Simões Filho. O veículo transportava funcionários para o Polo Industrial de Camaçari.

Segundo a empresa Cidade Sol, responsável pelo ônibus, a pista estava molhada por causa da chuva e havia óleo na rodovia no sentido Salvador–Feira de Santana. Apesar disso, a causa do acidente ainda não foi confirmada.

Em fevereiro, um acidente envolvendo 13 veículos deixou seis feridos na BR-324, também em Simões Filho. A ocorrência provocou interdição total da pista por cerca de duas horas.

Desde o fim da concessão da ViaBahia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes passou a administrar os trechos da BR-324 entre Salvador e Feira de Santana e da BR-116 entre Feira de Santana e a divisa com Minas Gerais.

O órgão informou que oferece serviços como envio de guinchos para remoção de veículos com pane mecânica ou envolvidos em acidentes, atendimento pré-hospitalar com ambulâncias, recolhimento de animais na pista e apoio operacional em situações que possam comprometer a segurança e a fluidez do trânsito.