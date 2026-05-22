SALVADOR

Sucesso com sobremesas congeladas, confeitaria Gourmandise aposta em expansão na Pituba

Assinantes do Clube Correio têm 15% de desconto nos pedidos

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 22:31

Confeitaria Gourmandise Crédito: Divulgação

Em meio ao crescimento do consumo por conveniência e experiências mais personalizadas, a Gourmandise vem ampliando sua atuação em Salvador ao unir confeitaria artesanal, praticidade e produtos pensados para diferentes momentos de consumo. A confeitaria é o novo parceiro do Clube Correio, concedendo desconto de 15% para assinantes. O desconto é válido para encomendas e consumo no quiosque do Salvador Shopping, exceto café expresso.

Fundada em Salvador em 2005, a marca baiana construiu sua trajetória apostando em receitas artesanais, ingredientes selecionados e um portfólio que vai de tortas clássicas a cafés especiais, sobremesas autorais e pequenas refeições. Hoje, um dos principais pontos de conexão com o público é o quiosque localizado no piso L2 do Salvador Shopping, que se tornou parada frequente para quem busca uma pausa no meio da rotina.

Confeitaria Gourmandise 1 de 11

Entre os grandes sucessos da casa está a Torta Búlgara, um dos produtos mais conhecidos da marca e responsável por ampliar sua presença para além do shopping. Com sabor intenso de chocolate e textura densa e cremosa, a sobremesa congelada também ganhou espaço em supermercados e pontos de venda parceiros em Salvador e região, fortalecendo a sua atuação no varejo.

Além do Salvador Shopping, a marca também está presente no Yacht Clube da Bahia, com uma operação exclusiva para associados. E os planos de crescimento continuam: a Gourmandise prepara a abertura do seu terceiro ponto físico, em breve, em uma nova localização na Pituba.

O cardápio também contempla tortas para encomendas e celebrações, ampliando as possibilidades de consumo e acompanhando diferentes ocasiões.