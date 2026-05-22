Sucesso com sobremesas congeladas, confeitaria Gourmandise aposta em expansão na Pituba

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Elaine Sanoli
Publicado em 22 de maio de 2026 às 22:31
Em meio ao crescimento do consumo por conveniência e experiências mais personalizadas, a Gourmandise vem ampliando sua atuação em Salvador ao unir confeitaria artesanal, praticidade e produtos pensados para diferentes momentos de consumo. A confeitaria é o novo parceiro do Clube Correio, concedendo desconto de 15% para assinantes. O desconto é válido para encomendas e consumo no quiosque do Salvador Shopping, exceto café expresso.
Fundada em Salvador em 2005, a marca baiana construiu sua trajetória apostando em receitas artesanais, ingredientes selecionados e um portfólio que vai de tortas clássicas a cafés especiais, sobremesas autorais e pequenas refeições. Hoje, um dos principais pontos de conexão com o público é o quiosque localizado no piso L2 do Salvador Shopping, que se tornou parada frequente para quem busca uma pausa no meio da rotina.
Confeitaria Gourmandise
Entre os grandes sucessos da casa está a Torta Búlgara, um dos produtos mais conhecidos da marca e responsável por ampliar sua presença para além do shopping. Com sabor intenso de chocolate e textura densa e cremosa, a sobremesa congelada também ganhou espaço em supermercados e pontos de venda parceiros em Salvador e região, fortalecendo a sua atuação no varejo.
Além do Salvador Shopping, a marca também está presente no Yacht Clube da Bahia, com uma operação exclusiva para associados. E os planos de crescimento continuam: a Gourmandise prepara a abertura do seu terceiro ponto físico, em breve, em uma nova localização na Pituba.
O cardápio também contempla tortas para encomendas e celebrações, ampliando as possibilidades de consumo e acompanhando diferentes ocasiões.
Com mais de duas décadas de história, a Gourmandise segue expandindo sua atuação na capital baiana sem abrir mão da essência que a tornou referência local: receitas artesanais, afeto, atenção aos detalhes e o sabor das boas memórias.