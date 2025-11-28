ÍDOLO DO ESPORTE

Fundação em homenagem a Márcio Freire, lenda baiana do surf mundial, será lançada em Salvador

Lançamento acontece no dia 2 de dezembro, no Teatro Sesi Rio Vermelho, com programação dedicada ao legado do surfista

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:00

Márcio Freire Crédito: Divulgação

Salvador será palco, na próxima terça-feira (02/12), de uma noite dedicada à memória e ao legado de Márcio Freire, o surfista baiano que conquistou o mundo no surfe de ondas gigantes e se tornou referência de coragem e autenticidade dentro e fora do mar. A cerimônia de lançamento da Fundação Márcio Freire acontece no Teatro Sesi Rio Vermelho, a partir das 19h30, e reunirá familiares, amigos, atletas, autoridades e admiradores do esportista.

Márcio, que faleceu em 2023 durante uma sessão em Nazaré, Portugal, consolidou seu nome entre os maiores do planeta ao lado dos também baianos Danilo Couto e Yuri Soledade, com quem formou o lendário trio “Mad Dogs”. Os dois atletas, campeões mundiais de ondas grandes, integram o conselho curador da Fundação e estarão presentes no evento.

Uma fundação para manter vivo o espírito de Márcio

A instituição, sem fins lucrativos, nasce inspirada nos valores que marcaram a trajetória do surfista: coragem, liberdade, simplicidade, senso de comunidade e profundo amor pelo mar. A Fundação pretende desenvolver ações sociais, esportivas, culturais e ambientais, conectando esporte, educação e sustentabilidade. Na primeira fase, os projetos serão voltados a crianças e adolescentes de baixa renda das cidades litorâneas da Grande Salvador.

Uma noite de homenagens

A programação começa às 19h30, na área externa do Teatro Sesi, com projeções, ambientação sonora e a apresentação de um memorial construído pela família de Márcio, especialmente pela mãe, Dione. relembrando momentos marcantes de sua vida e as homenagens que recebeu ao redor do mundo.

Em seguida, o público será conduzido ao auditório para a abertura musical com surf music. O irmão de Márcio, Bruno Freire, que preside o Conselho Curador da Fundação, fará as boas-vindas e apresentará os propósitos da instituição.

O primeiro grande momento da noite será dedicado a “Quem foi Márcio Freire”, conduzido pelo pai do surfista, o médico pediatra Hagamenon, que trará relatos e memórias sobre o atleta.

A cerimônia continua com a apresentação formal da missão, visão, valores e projetos da Fundação e, logo depois, com o pré-lançamento do curta “Márcio Freire: Legends Never Die”, dirigido pelo cineasta Bruno Lemos. Um trecho inédito será exibido ao público.

Reconhecimentos e novos capítulos do legado

A homenagem também incluirá a entrega da Medalha Thomé de Souza, concedida pela Câmara Municipal de Salvador. O vereador Paulo Magalhães representará a Casa no palco, destacando a importância de Márcio para o esporte mundial e para a cidade.

Outro momento especial será o lançamento oficial do livro “Márcio Freire: Vida, Sonhos, Surf e Legado”. A obra será apresentada pela mãe do surfista, Dione, acompanhada da exibição de um vídeo gravado por Márcio para a primeira edição.

Encerramento com música

A noite termina em clima de celebração. A partir das 22h, Candice Fiais & Soulshine Band comandam um show especial até meia-noite, em homenagem ao espírito leve, vibrante e generoso que marcou a vida do surfista.

